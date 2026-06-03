Jessica Morlacchi insieme a Giovanni Cioffi, ex di Uomini e Donne: lo scatto che conferma le voci di un flirt

Uno scatto postato sui social da Jessica Morlacchi sembra confermare le indiscrezioni sulla sua nuova relazione circolate nelle scorse settimane. Il nuovo compagno dell’ex vincitrice del GF sarebbe Giovanni Cioffi, ex volto di Uomini e Donne.

Nuovi rumor sulla vita sentimentale di Jessica Morlacchi. La cantante ed ex vincitrice del Grande Fratello Vip, finora considerata single, avrebbe ritrovato l'amore. Il presunto nuovo compagno sarebbe Giovanni Cioffi, un volto già noto al pubblico televisivo per aver partecipato in passato a Uomini e Donne nel ruolo di cavaliere. Le indiscrezioni delle scorse settimane sembrano trovare un forte indizio in una recente foto pubblicata sui social dall'ex gieffina.

La story pubblicata da Jessica Morlacchi insieme a Giovanni Cioffi

Il gossip ha iniziato a circolare con insistenza nelle scorse settimane, quando l’esperto di gossip Amedeo Venza ha condiviso sui suoi canali social la segnalazione di un utente. La soffiata indicava la presenza di un nuovo cavaliere accanto alla cantante, facendo riferimento a un uomo di 47 anni che in passato avrebbe fatto parte del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Stando a quanto riportato dalle indiscrezioni, i due avrebbero inizialmente vissuto una fase di alti e bassi che sarebbe però sfociata in una "notte di passione" accennata in modo più o meno esplicito durante una diretta social.

Lo scatto in auto che sembra confermare il flirt

Nonostante l'intera vicenda continui a essere trattata rigorosamente al condizionale per la mancanza di una dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, i dubbi sulla natura del loro legame sembrano essersi drasticamente ridotti nelle ultime ore con uno scatto postato proprio da Morlacchi. L'ex gieffina ha infatti pubblicato una foto che la ritrae all'interno di un'automobile proprio in compagnia di Giovanni Cioffi. Nello scatto, l'uomo la osserva con uno sguardo complice. A rendere l'atmosfera ancora più romantica è stata la didascalia scelta dalla cantante: un semplice "ciao" accompagnato dall'emoticon di un cuore rosso e dal tag diretto al profilo dell'ex cavaliere. Un gesto pubblico che, pur senza proclami, somiglia molto a una prima e ufficiale presentazione di coppia.