Giulia Vecchio e Valerio Gori sono una coppia, la foto che conferma le indiscrezioni sulla loro storia

Giulia Vecchio e Valerio Gori sono una coppia. L’attrice conferma le indiscrezioni delle scorse settimane, pubblicando una foto che la ritrae con il manager dell’Atletico Madrid nel giorno del suo compleanno.

È in occasione del compleanno di Valerio Gori, manager dell'Atletico Madrid, che tra le storie di Giulia Vecchio appare per la prima volta una foto che la ritrae in sua compagnia. I due sono ormai una coppia e questa è di fatto la prima conferma, ufficiale, del loro rapporto.

La foto per il compleanno di Valerio Gori

Uno scatto fatto in un momento di convivialità è di diventato la conferma di una storia d'amore annunciata non molte settimane fa dal settimanale Chi. I due sono intenti a festeggiare i 35 anni del direttore marketing dell'Atletico Madrid, ad Anzio, al Baretto, un noto ristorante della zona. L'autrice dello scatto è Francesca Del Fa, una delle più care amiche di Giulia Vecchio, ex compagna di set de Il Paradiso delle Signore. I due vivono una relazione a distanza dal momento che lui, per lavoro, trascorre la maggior parte del suo tempo a Madrid, per seguire tutto ciò che riguarda una delle squadre più importanti d'Europa, ma appena può torna a Roma, sua città Natale.

Il legame con Gori iniziato qualche mese fa

I due avrebbero iniziato a frequentarsi qualche mese fa, sebbene non siano note le circostanze in cui sia avvenuta la loro conoscenza. L'attrice, ormai tra i volti più amati del GialappaShow, in cui ha mostrato le sue velleità imitando i personaggi più disparati, da Milly Carlucci a Monica Setta, passando per Elettra Lamborghini ed Ema Stokholma, si lascia alle spalle la storia con il collega Carlo Amleto. I due si erano conosciuti nell'ambito del collettivo Contenuti Zero, ed è lì che è nata la loro relazione, durata qualche anno. La fine del loro rapporto è stata un po' in sordina, nessun annuncio ufficiale, se non qualche dichiarazione da parte dell'attrice in merito al suo periodo da single, durante il quale era felice di poter fare chiarezza dentro di sé, magari lasciando spazio al nuovo. Ed ecco, infatti, che è andato a bussare alla sua porta.