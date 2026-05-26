Il nuovo fidanzato di Giulia Vecchio è Valerio Gori, manager dell’Atletico Madrid

Finita la storia con Carlo Amleto, l’attrice Giulia Vecchio avrebbe ritrovato l’amore con Valerio Gori, direttore marketing dell’Atlético Madrid. I due sarebbero stati avvistati recentemente in Spagna, dove l’attrice sarebbe volata per raggiungere il nuovo compagno.

Giulia Vecchio avrebbe ritrovato l’amore. Secondo quanto scrive Giuseppe Candela sul settimanale Chi, l’attrice e imitatrice, star di GialappaShow, sarebbe innamorata di Valerio Gori, manager italiano trasferitosi in Spagna dove lavora come direttore marketing dell’Atletico Madrid. Giulia è reduce dalla relazione con Carlo Amleto, durata diversi anni. Il legame con il manager sarebbe cominciato solo recentemente, dopo che a marzo Vecchio aveva ufficializzato a Verissimo la fine della storia d’amore con Amleto.

Giulia Vecchio in Spagna per raggiungere il compagno

Vecchio sarebbe stata avvistata proprio recentemente a Madrid, dove è volata per raggiungere il suo nuovo amore. Già qualche mese fa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attrice si era detta felice di questo momento di solitudine, che sperava la aiutasse a guadagnare nuove consapevolezze. Chissà se già all’epoca Gori era entrato nella sua vita. Secondo Candela, la relazione tra i due andrebbe avanti da qualche mese.

Chi è Valerio Gori

Gori lavora per l’Atletico Madrid da quattro anni. Precedentemente, e fino al 2022, era stato a capo del settore marketing della AS Roma e, prima ancora, aveva ricoperto un ruolo simile nella Juventus. Laureato con 110 alla LUISS Guido Carli in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, ha cominciato a occuparsi di comunicazione e marketing dall’inizio del 2016. Nato nel luglio del 1987, ha 39 anni, cinque in più di Giulia, che ne ha 34.

La fine dell’amore con Carlo Amleto

La storia d’amore tra Giulia Vecchio e Carlo Amleto si è conclusa all’inizio del 2026, dopo cinque anni insieme. Fu proprio l’attrice a ufficializzare la separazione con un’intervista rilasciata a Verissimo. Sempre in quell’occasione, Giulia raccontò che il legame con il suo ex compagno era rimasto importante per entrambi e che, pur lasciandosi, i due sono rimasti consapevoli di poter contare l’uno sull’altra in caso di difficoltà.