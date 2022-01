Alessandra Mastronardi e Ross McCall annullano il matrimonio, tra loro sarebbe finita Dopo numerosi rinvii, l’attrice avrebbe dovuto sposare il compagno Ross McCall, al suo fianco da tre anni. Stando alle indiscrezioni di Diva e Donna però, Alessandra Mastronardi avrebbe messo un punto alla sua storia d’amore, scegliendo di annullare le nozze.

A cura di Giulia Turco

Matrimonio annullato per Alessandra Mastronardi. L’attrice, dopo numerosi rinvii, avrebbe dovuto sposare il compagno Ross McCall, al suo fianco da circa tre anni. Stando alle indiscrezioni lanciate da Diva e Donna però, l’attrice avrebbe messo un punto alla sua storia d’amore. Un gossip, del quale al momento si può parlare solo al condizionale, visto che dai diretti interessati non è ancora arrivata alcuna conferma. Eppure, dai loro profili social arriva un indizio che sembra confermare l’ipotesi rottura.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sarebbero lasciati

Nonostante siano sempre stati una coppia restia al pettegolezzo, l'attrice e il compagno scozzese amavano condividere sui loro profili social le foto del loro amore. Ora, gli scatti di coppia sono stati cancellati da entrambi i profili. Secondo il settimanale Diva e Donna non ci sono dubbi: tra i due è finita, ma sarebbero rimasti in buoni rapporti. Il gossip narra che la rottura sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo una convivenza avviata tra Roma e Londra, che li avrebbe messi a dura prova. Non solo, sempre secondo le indiscrezioni della rivista, Mastronardi avrebbe già una nuova simpatia segreta con un uomo misterioso.

La proposta di matrimonio ad Alessandra Mastronardi

Del matrimonio della coppia si vociferava già da diverso tempo, eppure i fiori d’arancio non erano ancora sbocciati. La scorsa estate, in un’intervista al settimanale F, l’attrice aveva spiegato la sua volontà di prendersi del tempo, prima di pronunciare il fatidico sì. “È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì. Ma non so quando. Dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro”, spiegava a giungo 2021. Poi il silenzio. Dopo tre anni d'amore, iniziato con una conoscenza via Skype, la proposta di matrimonio era arrivata proprio in occasione del 35esimo compleanno di Alessandra Mastronardi.