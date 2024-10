Alessandro Basciano: “Ho avuto problemi di immagine dopo le dichiarazioni di Sophie, è andata oltre la realtà”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Alessandro Basciano è tornato a Verissimo a distanza di qualche settimana dall’intervista rilasciata dalla ex compagna Sophie Codegoni. L’ex corteggiatore ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito della separazione dalla ex fidanzata, madre della figlia Celine. “Ho passato un periodo molto difficile, ma ce la sto facendo”, ha precisato Basciano, “Riguardo il discorso dell’anno scorso, Leo portato avanti un po’ di problemi di immagine inerenti a quello che era stato dichiarato. Ne ho risentito sul lavoro e a livello personale. In un periodo ho dovuto farmi aiutare”. Basciano ha quindi aggiunto che parte di quanto dichiarato da Sophie a proposito delle presunte responsabilità del suo ex non corrispondeva al vero. Si riferisce, probabilmente, alle botte che la donna aveva dichiarato di avere subito:

Lei, e lo posso capire, per la rabbia e per i dubbi era andata oltre a quella che era la realtà dei fatti. Ho fatto un percorso di analisi e sto continuando a farlo. Avevo una forma di depressione e attacchi di panico furante il giorno e la notte. Mi sono fatto aiutare tanto anche da quei pochi amici veri che mi hanno aiutato a uscirne. È stata una batosta”.

Alessandro Basciano: “L’amore? Può darsi io lo provi ancora”

“L’amore ha mille sfaccettature”, ha aggiunto Basciano parlando dei sentimenti per Sophie, "Potrebbe essere che io lo provi ancora. Sicuramente il rapporto è cambiato molto e anche il sentimento è cambiato. Se sono innamorato di lei? Sarei ipocrita a dire che non provo nulla perché è pur sempre la madre di mia figlia. Saremo legati per sempre. Ma devo prima riuscire a stare bene. Lei ha detto che viviamo di up and down ed è vero ma l’attrazione fisica c’è, lei è bellissima”.

“Eravamo insieme a Parigi”

“Io e Sophie eravamo insieme a Parigi insieme pochi giorni prima della sua intervista a Verissimo”, ha aggiunto il deejay, “Ero rientrato prima, poi c’è stata questa emergenza che mi ha fatto perdere 35 anni di vita. Sua madre mi ha chiamato piangendo, urlando e chiedendomi di tornare indietro perché la bambina non respirava più. Mi è preso un colpo. Lo staff dell’ospedale mi ha detto che stava facendo l’ossigeno perché aveva avuto una convulsione febbrile. Per fortuna è andato tutto bene”. Quindi ha concluso parlando del presunto flirt tra Sophie e Aron Piper:

La situazione era ambigua. Era da poco che ci eravamo lasciati. Do un valore immenso a Sophie perché è la madre della mia bambina quindi avrei preferito che evitasse quasiasi associazione di immagine. C’è sempre il rispetto da dare. Affiancarsi a un altro così presto….Io non sono un santo ma questa cosa darebbe fastidio a chiunque.