Sophie Codegoni accusa Basciano di averla picchiata, la sorella: “Non c’è mai stato uno schiaffo” La sorella di Alessandro Basciano nega le accuse di Sophie Codegoni a proposito dello schiaffo che ha raccontato di avere ricevuto dal suo ex: “Non c’è mai stato alcuno schiaffo, sono accuse molto gravi”.

A cura di Stefania Rocco

Sophie Codegoni, ospite di Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo andata in onda, ha raccontato di essere stata picchiata dall’ex compagno Alessandro Basciano. Anche per questo motivo, la giovane ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore. Quello riferito da Sophie è un episodio gravissimo che ha contribuito a rendere solida la sua decisione di tornare single e che racconta quanto sarebbe accaduto a telecamere spente tra i due, indipendentemente da quanto la ex coppia faceva filtrare sui social. A smentire l’episodio dello schiaffo che Sophie racconta di avere ricevuto è stata Giorgia Basciano, sorella del suo ex compagno.

La denuncia di Sophie Codegoni: “Mi ha tirato uno schiaffone”

“C’è stato un episodio terrificante, imperdonabile a Mykonos. Mea culpa che l’ho perdonato. Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché un suo amico mi ha accompagnato in camera a piastrarmi i capelli, dicendomi che non dovevo andare in camera con un altro uomo che per lui era un fratello”, questo è quanto Sophie ha riferito a Silvia Toffanin davanti alle telecamere di Verissimo. Un episodio gravissimo che riscrive completamente la figura di Basciano e la relazione vissuta fino a qualche tempo fa con la compagna conosciuta nella Casa del Grande Fratello.

Giorgia Basciano: “Lo schiaffo? Mai accaduto”

A intervenire a difesa del fratello è stata Giorgia, sorella di Alessandro Basciano. La donna, via Instagram, ha smentito l’episodio dello schiaffo e ha aggiunto di ritenere molto gravi le accuse di Sophie, accuse che la giovane ha fatto presente di avere dimostrato alla redazione di Verissimo prima di renderle pubbliche: “Sono stufa di leggere questi commenti stupidi dal momento che non c’è stato mai alcuno schiavo e, come tante altre cose dette, non è assolutamente vero. Non perché sono la sorella ma perché conosco i fatti e voi come delle pecore commentare cose che non sapete. Quindi evitate di far passare questo ragazzo per quello che non è, perché è molto grave e sono gravi queste accuse fatte”.