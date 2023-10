Sophie Codegoni e Alessandro Basciano allo stesso evento, il primo incontro dopo le accuse Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono ritrovati a un evento. Dopo lo scambio di accuse a Verissimo – a proposito di un tradimento e perfino di uno schiaffo – i due ex fidanzati sono tornati a vedersi.

A cura di Stefania Rocco

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono rivisti dopo lo scambio di accuse a Verissimo. La ex tronista di Uomini e Donne e l’uomo che a lungo è stato il suo compagno si sono lasciati da qualche settimana, a causa di un tradimento, stando al racconto di Sophie che sostiene Basciano sia stato a Ibiza insieme alla cantante Luzma Cabello, la donna con la quale l’avrebbe tradita. Dopo gli aspri contrasti affrontati in diretta tv, i due sono tornati a incrociarsi. Ma pare che la pace non sia arrivata.

La segnalazione: “Hanno parlato per pochi secondi”

È Deianira Marzano, esperta di gossip e amica di entrambi, ad avere pubblicato l’indiscrezione relativa all’incontro tra i due. “Sophie e Basciano erano all’evento Facchinetti. Ci sono arrivati separatamente, poi si sono incrociati. Li avevo un metro”, racconta la donna protagonista della segnalazione pubblicata da Marzano, “Hanno parlato per pochi secondi. Lui le ha detto qualcosa e lei ha risposto per poi allontanarsi”. Nessuna pace all’orizzonte dunque, ma pare che i due siano almeno riusciti a recuperare la serenità necessaria ad avere un rapporto civile e maturo per il bene della piccola Celine, la bambina nata dalla loro relazione.

Sophie Codegoni ha accusato Alessandro Basciano di averla picchiata

Ma c’è un aspetto nel racconto affidato da Sophie a Verissimo particolarmente preoccupante. La ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere stata schiaffeggiata dal suo ex compagno all’epoca in cui stavano ancora insieme. Questo episodio gravissimo è stato negato dal diretto interessato che ha chiesto di intervenire nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin per poter replicare alle dichiarazioni di Codegoni. “C’è stata una colluttazione ma lei non c’entrava. Stavo litigando con il mio manager”, ha invece raccontato Basciano.