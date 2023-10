Alessandro Basciano ospite a Verissimo: “Racconterà la sua verità dopo le accuse di Sophie Codegoni” Alessandro Basciano sarà ospite di Verissimo sabato 21 ottobre 2023: “Racconterà la sua versione sulla fine della storia con Sophie Codegoni”. L’avvocato, dopo la messa in onda dell’intervista di Sophie, aveva chiesto diritto di replica.

A cura di Gaia Martino

Silvia Toffanin e Verissimo hanno accolto positivamente la richiesta dell'avvocato di Alessandro Basciano di poter replicare alle accuse di Sophie Codegoni. Lo scorso sabato l'ex tronista e gieffina nello studio di Canale5 ha svelato i motivi della drastica rottura con il padre di sua figlia rivelando di essere stata tradita e manipolata dal suo ormai ex. "Alla luce di quanto andato in onda, il mio assistito Alessandro Basciano, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è, tuttavia, costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire entrambe le campane" ha scritto l'avvocato di Basciano sabato scorso, poco dopo la messa in onda dell'intervista. Il programma pochi minuti fa ha annunciato, attraverso i social, che nel primo appuntamento del weekend ospiterà in studio l'ex concorrente del GF Vip per permettergli di raccontare la sua verità.

L'annuncio di Verissimo

Sabato 21 ottobre 2023 in onda su Canale 5 dalle 16.30 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, la prima del weekend, e ospiterà Alessandro Basciano. Dopo la richiesta di poter replicare alle accuse di Sophie Codegoni arrivata attraverso l'avvocato, il programma ha annunciato la partecipazione del dj. "Sabato a Verissimo Alessandro Basciano racconterà la sua versione sulla fine della storia con Sophie Codegoni", la didascalia del post Instagram condiviso pochi minuti fa.

La replica social: "Cattiveria inaudita"

Dopo la messa in onda della puntata con Sophie Codegoni, Alessandro Basciano aveva già confessato di voler raccontare la sua versione. Con un lungo messaggio aggiunto tra le stories di Instagram aveva minacciato di "tirare fuori la verità con prove reali" riguardanti la rottura. Parlò di "cattiveria inaudita" e di aver ricevuto una mancanza di rispetto. "Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell'arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni. Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria. Appena ci sarà il momento giusto Dirò tutta la verità … E li saranno caz*i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro". L'appuntamento è per sabato dalle 16.30 su Canale5.