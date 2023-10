Alessandro Basciano, l’avvocato: “Verissimo lo faccia replicare alle accuse di Sophie Codegoni”

Dopo l'intervista di Sophie Codegoni a Verissimo, nella puntata di sabato 14 ottobre, è arrivata la reazione di Alessandro Basciano. L'ex Gieffina ha raccontato a Silvia Toffanin i motivi della loro rottura, tra cui il tradimento del compagno con l'ex fidanzata, con la quale ha trascorso due giorni a Ibiza. Ora, via Instagram, il legale di Basciano è intervenuto chiedendo diritto di replica per il suo assistito.

Leonardo D'Erasmo, avvocato di Alessandro Basciano, ha rotto il silenzio su Instagram dopo l'intervista di Sophie Codegoni a Verissimo. In una storia pubblicata sul suo profilo (poi condivisa dallo stesso Basciano) ha chiesto al programma Verissimo il diritto di replica per il suo assistito, che avrebbe voluto tenere lontano dai riflettori determinate questioni familiari e personali:

Sophie Codegoni ha raccontato a Silvia Toffanin, nella puntata del 14 ottobre, di aver deciso di lasciare Alessandro Basciano 6 giorni fa, quando poi ne ha dato annuncio sui social, anche se le cose non andavano bene già da un mesetto. Il motivo è il tradimento di lui con la ex fidanzata, con cui non solo parlava regolarmente ma ha anche trascorso tre giorni insieme a Ibiza, raccontando a Sophie che si trattava di un viaggio di lavoro. Il racconto dell'influencer:

Erano già uscite delle foto di lui con una ragazza, gli dico che se vuole sono disposta a ricominciare seriamente. Lui mi risponde ok, poi mi dice: "Sono stato a Ibiza per lavoro, sta per uscire una foto con una ragazza nella lounge. È una turista inglese che mi ha chiesto informazioni". Allora io gli ho spiegato che mi sembrava strano e che non mi piaceva mi dicesse le cose solo in queste circostante. Poi mi arrivano tanti messaggi, uno proprio dalla ragazza dell'aeroporto, che mi rivela "sono la sua ex, abbiamo passato tre giorni a Ibiza". Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza.