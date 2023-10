Sophie Codegoni a Verissimo: “Tutta la verità sulla fine della relazione con Alessandro Basciano” Sophie Codegoni sarà tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 14 ottobre. Racconterà la sua versione sulla rottura con Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni è pronta a raccontare tutta la verità sulla fine della sua relazione con Alessandro Basciano. L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di concedere un'intervista a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, confiderà i motivi dell'addio al suo compagno.

Sophie Codegoni ospite di Verissimo nella puntata di sabato 14 ottobre

Il profilo Instagram ufficiale del programma Verissimo ha annunciato che nella puntata di sabato 14 ottobre, Sophie Codegoni rilascerà un'intervista a Silvia Toffanin. Il tema della chiacchierata è facilmente intuibile: "Sta affrontando un momento delicato: sabato a Verissimo tutta la verità di Sophie Codegoni!". Dunque, la ventiduenne racconterà come sono andate davvero le cose tra lei e Alessandro Basciano e perché hanno deciso di lasciarsi. Sull'epilogo di questa storia d'amore nata nella casa del Grande Fratello Vip, infatti, le versioni dei diretti interessati non sembrano combaciare.

La rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: le due versioni

Ma andiamo con ordine. A ufficializzare la rottura, è stata Sophie Codegoni. In un lungo sfogo pubblicato su Instagram domenica 8 ottobre ha spiegato di essere stata lei a prendere la decisione di mettere fine alla relazione, a causa di "cose gravi": "Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto". Lunedì 9 ottobre, anche Alessandro Basciano ha rotto il silenzio. Ha pubblicato una foto che lo ritraeva in ospedale (senza dare spiegazioni sulle motivazioni del presunto ricovero) e ha aggiunto:

Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta a una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento.

Peccato, però, che Sophie Codegoni non la pensi come lui. In questi giorni, durante una puntata di Casa Chi, è scoppiata a piangere e riguardo all'ipotesi di avere subito un tradimento ha dichiarato: "Purtroppo non posso dirti che non ci sono in mezzo persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che…Non è facile, ci sono cose che non si sanno. Scusate". Sabato, a Verissimo, avrà modo di raccontare la sua verità.