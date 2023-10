Sophie Codegoni in lacrime dopo la rottura con Basciano: “Non mi ha tradita? Purtroppo non è così” Sophie Codegoni a Casa Chi svela di non stare attraversando un momento semplice a causa della rottura con Alessandro Basciano: “Non sto bene, a casa da sola sto male”. L’ex gieffina alla domanda sui motivi della separazione non ha escluso ipotesi tradimento: “Purtroppo ci sono persone in mezzo”, la replica in lacrime.

A cura di Gaia Martino

Sophie Codegoni è tornata alla conduzione di Casa Chi dopo l'annuncio della rottura con Alessandro Basciano. Prima di lasciare spazio a Marco Fortunati, ex gieffino ospite della puntata, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri hanno chiesto alla giovane come stesse. "Non sto bene, è un momento brutto, bruttissimo": la Codegoni, nel rispondere, non è riuscita a trattenere le lacrime. Poi alla domanda sui motivi della separazione ha chiarito che "ci sono persone di mezzo".

Le parole di Sophie Codegoni

Alla domanda di Della Penna e Palmieri, Sophie Codegoni ha confessato di non star attraversando un periodo semplice. La rottura con Alessandro Basciano l'ha resa molto fragile: "Non sto bene, è un momento brutto, bruttissimo, ma lavoriamo, la mia bimba mi fa stare bene e si va avanti. La vita non finisce. Non è il più bel periodo della mia vita, ma ok". L'ex tronista e gieffina ha aggiunto che "Non bisogna permettere a nessuno di rovinare la magia che ti consente di poter lavorare bene. Se sto a casa da sola, sto troppo male. Cammino, esco, non posso fermarmi". Prima di lasciare spazio a Marco Fortunati, Valerio Palmieri le ha chiesto i motivi della separazione escludendo, secondo il suo parere, l'ipotesi tradimento. "Purtroppo vorrei dirti questo, ma non posso dirti che non ci sono in mezzo persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che…Non è facile, ci sono cose che non si sanno. Scusate" ha risposto Sophie Codegoni con la voce rotta dal pianto.

Le parole di Basciano: "Non l'ho tradita"

Sophie Codegoni con le sue parole fornisce una nuova versione rispetto a quella data da Alessandro Basciano due giorni fa. L'ex gieffino con una story condivisa da un letto d'ospedale sottolineava di non aver tradito la fidanzata: "Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento".