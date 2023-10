Alessandro Basciano in ospedale: “Non ho mai tradito Sophie Codegoni. Ora prego per la mia famiglia” Alessandro Basciano rompe il silenzio sulla rottura con Sophie Codegoni. Da un letto che sembrerebbe essere d’ospedale scrive: “Non voglio che passi un messaggio sbagliato. Io e Sophie eravamo già in crisi, non l’ho mai tradita. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo”.

A cura di Gaia Martino

Sophie Codegoni ha annunciato ieri sera, con una Instagram story, la fine della sua storia con Alessandro Basciano. "Sono successe cose gravi, non avrei mai pensato che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto" ha scritto l'ex di Uomini e Donne e del GF Vip sul profilo social. I fan dei Basciagoni hanno subito pensato che tra i motivi ci fosse un tradimento. A smentire le voci circolate ora è Basciano che pochi minuti fa, da un letto d'ospedale, ha scritto: "Eravamo già in crisi, non l'ho tradita".

Le parole di Alessandro Basciano

"Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell'interesse di nostra figlia. Tuttavia mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato". Così Alessandro Basciano, a corredo di una foto che lo ritrae in un letto che sembrerebbe essere quello di un ospedale, ha spiegato tra le stories: "Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento". L'ex concorrente del GF Vip ha infine concluso chiedendo ai fan di rispettare questo momento: "Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo".

"Successe cose molto gravi"

Ieri sera Sophie Codegoni ha comunicato ai fan la fine della sua relazione con Alessandro Basciano. "Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto", le parole scritte in una story di Instagram. L'ex gieffina ha spiegato di essere rimasta davvero male per quanto accaduto: "Sono a pezzi, vi chiedo tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta".