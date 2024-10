Sophie Codegoni: “Nessun ritorno di fiamma con Alessandro Basciano, siamo solo genitori che si vogliono bene”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Non c’è stato, e potrebbe non esserci nemmeno in futuro, nessun ritorno di fiamma tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A dichiararlo è proprio la ex tronista nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo il 5 ottobre. Dopo la rottura di qualche mese fa, la successiva riconciliazione e l’ulteriore allontanamento, Sophie e Alessandro non hanno recuperato il loro rapporto. Sono riusciti, però, a ritrovare un equilibrio per il bene di Celine, la loro bambina.

Sophie Codegoni: “Sono single, concentrata su me stessa”

“Questo non è stato un momento facile per la nostra vita, ma ora abbiamo un equilibrio da genitori che si rispettano perché entrambi vogliamo rendere la nostra bambina serena. Siamo riusciti a mantenere un rapporto civile, ci vediamo per cena, va tutto bene: ci vogliamo bene e ci rispettiamo tanto, ma soprattutto ci siamo per la nostra bimba. Lui è il papà della mia bimba, è una persona importante, mi ha regalato la gioia più bella della mia vita. Ad oggi non siamo una coppia, siamo due genitori che si vogliono bene”, ha dichiarato Sophie a proposito del rapporto con Basciano. Quindi ha precisato di essere single e di non avere alcun interesse a trovare oggi un nuovo amore: “Questo è un momento della mia vita dove mi sto concentrando su me stessa e sul mio lavoro, non penso a un eventuale nuovo amore, mi sto godendo questo momento della mia vita. Tornassi indietro rifarei Celine altre duecentomila volte”.

Il flirt con Aron Piper: “Hanno scritto più di quello che è successo”

“Aron Piper? Dietro ogni articolo c’è sempre qualcosa di vero, ma ci sono state molte fake news in merito”, ha precisato Sophie facendo quindi chiarezza sul rapporto con l’attore insieme al quale fu fotografata in estate, “Comunque lo conosco davvero, è super piacevole, è super carino, ma è stato scritto molto di più di quello che è successo nella realtà”.