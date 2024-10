video suggerito

“Irriconoscibile, cosa ha fatto?”, Basciano criticato sui social per il suo aspetto: la spiegazione Dopo l’intervista a Verissimo, Alessandro Basciano è stato attaccato sui social per il suo aspetto fisico. Molti utenti lo hanno definito ‘irriconoscibile’ e si sono chiesti cosa gli fosse successo: “Troppo trucco o interventi di chirurgia?”. La spiegazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Basciano è tornato il televisione dopo un periodo di assenza. Il dj, in passato concorrente del Grande Fratello, è stato ospite di Verissimo nella puntata del 19 ottobre. Nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato del rapporto con la ex Sophie Codegoni, mamma di sua figlia Celine Blue, e dei momenti difficili che ha dovuto attraversare. Ai telespettatori, però, non è passato inosservato il suo aspetto fisico: in molti lo hanno trovato ‘irriconoscibile' e si sono chiesti che cosa gli fosse accaduto.

I commenti dopo l'intervista di Alessandro Basciano a Verissimo

Basciano è tornato a raccontarsi nello studio di Verissimo a un anno di distanza dall'ultima volta, quando aveva parlato della fine dell'amore con Sophie Codegoni, mamma di sua figlia Celine Blue. Sui social, molti spettatori si sono però soffermati sul suo aspetto fisico: il dj è apparso completamente diverso tanto da spingere il pubblico a chiedersi cosa gli fosse successo. "Ma cosa si è fatto in faccia? Sembra una donna", "Irriconoscibile, era così un bel ragazzo", "Sembra ken umano", sono alcuni dei commenti che si leggono su Instagram sotto la sua intervista. E poi ancora: "Ma cosa gli è successo?" o "Non capisco se sia il trucco pesante o la chirurgia".

La spiegazione: "Truccato dopo un intervento al naso"

Per il momento il diretto interessato non ha voluto commentare i centinaia di commenti ricevuti e a fare chiarezza ci ha pensato Amedeo Venza su Instagram. Amico del dj, esperto in gossip, ha spiegato che l'aspetto di Basciano non è frutto di ritocchi estetici ma di tanto trucco necessario perché è stato da poco operato al naso per un problema di respirazione. "In questa intervista è stato truccato in quanto era reduce dall'intervento avuto al setto nasale perché aveva problemi di respirazione", ha scritto Venza, sottolineando come secondo il suo punto di vista il make up non fosse eccessivo.