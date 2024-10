Verissimo, Alessandro Basciano replica alle critiche: “Mia madre in lacrime per i commenti letti su di me”

video suggerito

Nella puntata di sabato 26 ottobre, Alessandro Basciano torna nel salotto di Verissimo per rispondere alle critiche che lo hanno travolto dopo la scorsa partecipazione al programma: "Gli hater mi hanno massacrato". Il dj, poi, spiega perché il suo viso fosse così gonfio.

Ospite della puntata di sabato 26 ottobre di Verissimo è Alessandro Basciano. Il dj, ex concorrente del Grande Fratello, torna da Silvia Toffanin per replicare alle critiche che lo hanno travolto dopo la sua partecipazione in tv, proprio negli studi di Verissimo nella puntata del 19 ottobre. Poco dopo quell'intervista, in molti sui social avevano commentato il suo aspetto fisico, definendolo addirittura "irriconoscibile".

Alessandro Basciano: "Niente botox, mi sono operato al setto nasale"

Silvia Toffanin accoglie Alessandro Basciano menzionando le critiche e gli attacchi che l'ex gieffino ha ricevuto dopo la sua scorsa partecipazione a Verissimo. Basciano ringrazia per aver avuto la possibilità di tornare in trasmissione e fa subito chiarezza sulla vicenda: "Dodici giorni prima mi ero sottoposto a un intervento al setto nasale perché non respiravo bene, mi ha portato gonfiore al viso. Avevo accettato di venire qui proprio perché pensavo che il trucco potesse coprire i lividi. In effetti avevo un viso irriconoscibile e che non corrisponde al mio, ma non mi aspettavo tutte quelle critiche". Il dj spiega di essere stato "massacrato" dai commenti degli hater che "ci sono andati giù pesante": "Sono stati molto cattivi. Qui abbiamo parlato di argomenti importati ma si è puntato il dito solo contro il mio aspetto estetico senza sapere cosa ci fosse dietro. Ho deciso di tornare per dire la mia".

"Mia madre ha pianto per i commenti che ha letto su di me"

Alessandro Basciano ha preferito non esporsi sui social ma tra i motivi che l'hanno spinto a tornare in tv per fare chiarezza sulla vicenda c'è anche la reazione di sua madre: "Mi ha chiamato ed era in lacrime per i commenti che ha letto sotto i miei post. Sono felicemente etero e trovo stupido che una persona possa essere giudicata se ha un po' più di trucco, non devi per forza essere gay e anche se fosse non ci sarebbero problemi". Il dj sottolinea nuovamente la violenza che l'ha colpito: "Smettetela di giudicare le persone per l'estetica. Io sono forte ma quante persone si fanno del male per i commenti dei bulli?" Nega di essersi fatto il botox: "In passato mi sono sottoposto a un intervento per le orecchie a sventola ma non ci dovrebbero essere problemi se qualcuno ricorre alla chirurgia estetica per stare meglio con sé stesso. Anche Sophie Codegoni viene spesso attaccata ma lei si è rifatta solo il seno".