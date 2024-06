Sophie Codegoni ha un flirt con Aron Piper, star di Netflix con la serie Élite

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Sophie Codegoni starebbe vivendo un flirt internazionale. Secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano – che posta una serie di foto a conferma dell’indiscrezione – l’influencer ed ex volto del Grande Fratello avrebbe una relazione in corso con Aron Piper, star di Netflix con la serie tv Élite. I due sono stati avvistati mano nella mano a un evento milanese che si è tenuto sabato sera. “Erano molto affiatati e sono andati via mano nella mano”, ha raccontato una testimone della serata, la stessa che ha scattato le foto ai due. Sembrerebbe accantonato, quindi, il legame con Alessandro Basciano, padre della figlia Celine Blue.

La passione tra Sophie Codegoni e Aron Piper

Ad aggiungere un altro tassello a questa vicenda è stato Alessandro Rosica che sostiene i due stiano vivendo proprio una bruciante passione. “Accantonato il ritorno di fiamma con Alessandro Basciano, Sophie si sta rifacendo una vita”, si legge sul suo profilo Instagram, “Nelle ultime notti c’è stata grande passione tra i due, Prima hanno partecipato insieme a diversi eventi per poi trascorrere la notte in hotel. Tutto totalmente inaspettato”. In effetti, la notizia del flirt tra Codegoni e l’attore spagnolo è esplosa a sorpresa. Fino a qualche settimana fa, infatti, l’influencer risultava ancora legata all’ex compagno.

Il silenzio di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, per il momento, non ha commentato il flirt con Aron Piper. L’influencer non ha pubblicato alcuna Instagram story in cui faccia riferimento a quanto sta accadendo di sorprendente nella sua vita privata. Nemmeno Basciano, suo ex compagno, ha fatto riferimento alla recente separazione che risalirebbe a circa due settimane fa. L'attore, esattamente come Sophie, ha preferito non commentare le indiscrezioni che lo riguardano ma pare che la passione nata con Sophie possa non essere solo un fuoco di paglia.