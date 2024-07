video suggerito

Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez sempre più innamorati, gli scatti del weekend in Svizzera Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez fanno sul serio. I due si sono concessi un un po' di relax in Svizzera, come raccontano le foto pubblicate sui social, a dimostrazione del fatto che il loro amore procede a gonfie vele.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo diversi flirt che gli sono stati attribuiti da quando si è lasciato alle spalle l'esperienza del Grande Fratello, Antonino Spinalbese ha ormai ritrovato l'amore da qualche tempo, al suo fianco c'è infatti Ainhoa Foti Rodriguez, tatuatrice genovese classe 1998, che ha fatto breccia nel cuore del noto hair stylist. I due sono stati insieme in Svizzera, concedendosi un weekend romantico, con tanto di foto pubblicate sui social.

Il weekend romantico in Svizzera

Una giornata all'insegna della spensieratezza, tra paesaggi immersi nel verde, buon vino da sorseggiare e ovviamente la felicità dello stare insieme. Ed è questo quello che emerge dagli scatti che entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili, in cui si vedono scherzare seduti a tavola, godendosi un po' di relax, in compagnia anche di alcuni amici. La storia, quindi, sembra procedere a gonfie vele e l'ex gieffino pare aver trovato nella ragazza qualcuno che sappia tenergli testa e con la quale non aver paura di andare avanti, passo dopo passo, in una conoscenza. Si tratta, d'altra parte, di uno dei primi post che Spinalbese pubblica, legato ad Ainhoa, quasi a voler confermare che stavolta non si tratta del solito flirt.

In foto Ainhoa Foti Rodriguez, fonte Instagram di Spinalbese

I primi avvistamenti insieme a inizio 2024

La prima volta insieme, però, risale allo scorso gennaio, quando i paparazzi di Chi avevano avvistato la coppia a Milano e dopo una passeggiata i due erano rientrati insieme a casa di lui. Dopodiché a maggio, quindi piuttosto di recente, Spinalbese aveva condiviso un carosello di immagini su Instagram, in cui sempre in occasione di un viaggio in Svizzera, Ainhoa era stata menzionata. Anche sul suo profilo lei non esita a condividere momenti trascorsi insieme. La prima e ufficiale foto di coppia, dopo quelle scattate dai paparazzi, risale proprio a quei momenti lontano dalla città che entrambi si sono ritagliati per sfuggire alla routine milanese.