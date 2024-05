video suggerito

Antonino Spinalbese con Ainhoa Foti Rodriguez, la prima foto di coppia dopo quella dei paparazzi Antonino Spinalbese avrebbe deciso di uscire allo scoperto con Ainhoa Foti Rodriguez, tatuatrice classe 1998 con il quale fu paparazzato dal settimanale Chi lo scorso gennaio. Il selfie condiviso in un post dedicato alla loro vacanza in Svizzera.

A cura di Gaia Martino

Antonino Spinalbese con un nuovo post su Instagram avrebbe ufficializzato la storia con Ainhoa Foti Rodriguez, la stessa donna con la quale fu paparazzato lo scorso gennaio. La rivista a corredo delle foto raccontò che i due, dopo una passeggiata, rientrarono insieme a casa di lui. Da allora nessuna traccia della coppia, fino a ieri, giorno nel quale l'imprenditore ha pubblicato la prima foto social con lei.

La prima foto di Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez

Dopo Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese non ha mai reso pubbliche le sue relazioni sentimentali. Estremamente riservato, oltre alle paparazzate, non ha fatto mai comparire alcuna donna accanto a lui negli ultimi anni. Stavolta avrebbe deciso di fare un'eccezione e nel nuovo post aggiungere una foto con Ainhoa Foti Rodriguez, la stessa ragazza con la quale fu paparazzato a gennaio. "Settimana svizzera" ha scritto come didascalia a corredo di alcune foto in cui mostra la sua vacanza, tra queste anche il selfie di coppia.

Non sono mancati i commenti dei fan che hanno subito sottolineato il fatto che la giovane abbia lo stesso cognome dell'ex di Antonino, Belen. Se le foto del settimanale Chi risalgono ai loro primi incontri, la coppia sarebbe nata già circa 5 mesi fa. In alcuni post Instagram da lei pubblicati negli ultimi mesi sono presenti, infatti, commenti e i like di Antonino Spinalbese.

Chi è Ainhoa Foti Rodriguez, la nuova fiamma di Antonino Spinalbese

Nata a Genova nel 1998, Ainhoa Foti Rodriguez è una tatuatrice e vive a Milano dal 2017. Ha fatto la modella in passato prima di dedicarsi unicamente alla sua passione. Da maggio 2021, stando a quanto si legge sul suo profilo Linkedin, sarebbe anche socia e designer di un brand di abbigliamento. Su Instagram è molto seguita ed è solita condividere i suoi lavori: tra i suoi post anche quelli con Antonino Spinalbese che si è affidato a lei per tatuarsi.