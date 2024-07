video suggerito

Sophie Codegoni non tornerà presto in tv, le indiscrezioni sui provini per due noti talent show Il ritorno di Sophie Codegoni in tv sarà rimandato, almeno per questi primi mesi della nuova stagione. Sembrerebbe, infatti, che i casting per due talent show non sarebbero andati bene. Ma ci sarebbe anche un motivo, che non dipende dalla ex gieffina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate è per molti sinonimo di relax e riposo, ma dietro le quinte dei programmi tv c'è chi lavora già in questi mesi per dare forma alle trasmissioni che vedremo nella prossima stagione, facendo casting, anche a personaggi già noti. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, sembrerebbe che l'ex gieffina Sophie Codegoni, non tornerà sul piccolo schermo, sebbene ci avesse sperato, perché alcuni provini non sarebbero andati a buon fine.

Sophie Codegoni e il ritorno in tv

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, dove è stata una delle protagoniste più chiacchierate, seguita poi dalla conduzione su Instagram di Casa Chi e dalla partecipazione ad Avanti un altro come Bonas, Sophie Codegoni si è lasciata per un po' la televisione alle spalle, complice anche la nascita della piccola Celine Blu. Sembrerebbe, però, che l'ex tronista di Uomini e Donne, abbia deciso di cimentarsi in una nuova avventura televisiva presentandosi ai casting di due programmi anche piuttosto noti e dedicati proprio a volti già conosciuti nel mondo dello spettacolo. L'ex gieffina, stando a quanto riportato sul settimanale, si sarebbe presentata ai provini di Celebrity Chef, lo show condotto da Alessandro Borghese e poi anche a quelli di Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti, ed entrambi non siano andati a buon fine.

La nuova rotta di Tale e Quale Show

Un motivo, però, ci sarebbe. Sembra, infatti, che Carlo Conti abbia deciso di dare una ventata di novità al programma che conduce ormai da anni. Il conduttore avrebbe rivolto la sua attenzione a personaggi della tv che siano noti per le loro abilità canore o, ancora meglio, abbiano già un'attività come cantanti alle spalle. Un esempio su tutti, quello di Manuela Villa, che pare sia già stata precettata per la prossima stagione dello show. Un cambio di rotta significativo che, quindi, andrebbe anche a motivare il perché di alcuni nomi non presi in considerazione da Sophie Codegoni, ma anche Carmen Di Pietro e Micol Incorvaia.