Alessandra Mastronardi ha sposato Gianpaolo Sannino, le nozze a Capri L’attrice ha sposato il compagno Gianluca Sannino. Le nozze sono state celebrate a Capri nelle scorse ore, presenti persone molto vicine ai due tra cui l’entourage dell’artista e amici del mondo dello spettacolo.

A cura di Andrea Parrella

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono sposati. L'attrice, che aveva annunciato le nozze lo scorso aprile, ha condiviso sui socialp alcune istantanee del matrimonio, che si è celebrato a Capri. Istantanee dei festeggiamenti sono arrivate anche dalle persone presenti, molte persone parte dell'entourage dell'attrice e colleghi-amici come Luca Calvani, presente alle nozze con il compagno Alessandro Franchini. Il luogo delle nozze è la splendida Villa Eva a Capri

Chi è Gianpaolo Sannino, dentista e compagno di Alessandra Mastronardi

Gianpaolo Sannino, a differenza della compagna, è lontano dal mondo dello spettacolo. Piuttosto riservato sulla sua vita privata, l'uomo è un noto dentista della Capitale, città in cui vive e lavora presso lo studio Alma Medica. Si è laureato in odontoiatria all'Università di Roma Tor Vergata, dove ha anche vinto una borsa di studio come Miglior Laureato 2006. Nello stesso anno ha ottenuto un Dottorato di ricerca in Scienze odontostomatologiche e nel 2015 un secondo Dottorato Interdisciplinare. Il suo profilo Instagram giansunny è chiuso e seguito da poco più di 300 follower.

La storia d'amore tra Gianpaolo Sannino e Alessandra Mastronardi

L'amore tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sembra quasi la trama di un film. In una recente intervista a Vanity Fair, l'attrice l'ha definita "una storia molto particolare", tanto che "ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede". Il loro primo incontro è avvenuto 17 anni fa, poi però si sono persi di vita, vivendo anche altre relazioni importanti: "C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui". Il destino però ha fatto sì che si incontrassero di nuovo, a distanza di 15 anni, e si innamorassero ancora una volta. Da circa due anni, infatti, sono tornati a essere una coppia a tutti gli effetti. Lo scorso dicembre, in occasione della Prima al Teatro alla Scala di Milano, la prima apparizione in pubblico, con tanto di foto sui social. Ora sono pronti a convolare a nozze: "Sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata", ha detto Mastronardi.