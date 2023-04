Rosanna Lambertucci annuncia: “Io e Mario ci sposiamo, non c’è un’età per essere felici” Rosanna Lambertucci ha annunciato il matrimonio con Mario Di Cosmo. A Verissimo, la conduttrice ha fatto sapere che le nozze sono imminenti. Diventeranno marito e moglie nel corso della prossima estate.

A cura di Daniela Seclì

Rosanna Lambertucci ha annunciato il matrimonio con Mario Di Cosmo, suo compagno da otto anni. La conduttrice ha dato la bella notizia nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo. A 77 anni intende dare un importante messaggio, a Silvia Toffanin ha confidato: "Oggi mi sentivo quasi in imbarazzo a venirne a parlare con te, ma non c'è un'età per essere felici".

Rosanna Lambertucci sposerà Mario Di Cosmo nell'estate 2023

Le nozze di Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo si terranno nell'estate 2023. La coppia si sposerà in chiesa dopo una relazione durata otto anni. E pensare che il compagno della conduttrice le aveva proposto di diventare sua moglie durante il loro primo incontro:

Dopo 8 anni sposerò Mario. Ci sposeremo quest'estate ma non ti posso ancora dire la data. Me l'ha chiesto il primo giorno che siamo usciti. Credimi, ti sto dicendo la verità. Eravamo in un parco giochi a Cinecittà. Era la prima volta che uscivamo. Ci eravamo incontrati per caso in un famoso albergo romano. Lui si era presentato, poi aveva chiesto di incontrarmi, ma io ero stata sempre molto reticente, poi una domenica finalmente facciamo questa uscita. C'era molto traffico, abbiamo incrociato Cinecittà World. Io vado pazza per le giostre. È un tipo di divertimento che adoro. Siamo andati e ci siamo divertiti come due ragazzi. Lui mi ha guardata e mi ha detto: "Rosanna ti devo dire una cosa che non solo non ho mai detto, ma non ho neanche mai pensato. Io non ho mai pensato di sposarmi. Lo sai? Io ti sposerei domani". È un uomo solido, proiettato nel futuro, ma molto all'antica.

Come dicevamo, il matrimonio avverrà in chiesa: "Ci sposeremo in chiesa perché io sono vedova e lui non si è mai sposato. La madre mi ha detto che Mario ha avuto una collezione di donne, ma non ha mai scelto nessuna di loro, non le aveva portato mai nessuna. Mi ha detto: "È la prima volta che Mario sceglie". È una persona prudente, solida, riservata. Questo mi ha rassicurato".

Si può essere felici a ogni età

Infine, Rosanna Lambertucci ha spiegato che inizialmente ha provato un certo imbarazzo all'idea di andare in televisione a parlare del matrimonio imminente a 77 anni. Poi, però, ha capito che la felicità non ha nulla a che fare con l'età: