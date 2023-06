Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati, la foto del matrimonio in gran segreto Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati. La coppia ha pronunciato il fatidico sì, circondandosi delle persone più care, evitando una cerimonia sfarzosa, alla quale hanno preferito la semplicità. I fotografi del settimanale Diva e Donna sono riusciti a beccare qualche momento di questo giorno così importante.

A cura di Ilaria Costabile

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati. La cerimonia, intima, è avvenuta in gran segreto, ma il settimanale Diva e Donna è riuscito a carpire alcuni momenti del lieto evento, pubblicando alcuni scatti che vedono i due attori coronare il loro sogno d'amore. Con loro alcuni familiari e il piccolo Diego, il figlio nato nel 2016.

Il matrimonio celebrato in segreto

L'attrice appare vestita con un abito bianco dalla linea semplice, un bouquet tra le mani e al suo fianco c'è il compagno, ormai marito, Davide Devenuto che indossa un completo blu e una T-shirt, entrambi circondati dai parenti più stretti.

Un momento che la coppia ha preferito vivere lontano dal clamore mediatico, condividendo questo evento così importante della loro storia d'amore lontano da occhi indiscreti, ma non dagli obiettivi dei fotografi che sono riusciti a beccarli.

La foto li ritrae davanti alla chiesa dove si sono scambiati la promessa di un amore eterno. I due si sono conosciuti 15 anni fa, sul set di Un posto al sole, da quel momento pur attraversando alti e bassi, sono rimasti l'uno accanto all'altra, condividendo successi professionali e personali, supportandosi a vicenda e godendo della gioia di diventare genitori.

Le nozze rimandate più volte

La questione delle nozze era stata in più occasioni affrontata dalla coppia. Nel 2019, Davide Devenuto aveva chiesto alla sua Serena di sposarlo durante un'ospitata dell'attrice a Domenica In.

Da quel momento, però, il matrimonio è stato rimandato ed entrambi hanno poi commentato la scelta in circostanze diverse. L'attore ha dichiarato di "non sentirsi a suo agio" al pensiero di dover indossare un abito da matrimonio, tant'è vero che, come si vede nelle foto pubblicate su Diva e Donna, ha scelto di presentarsi in maniera decisamente più casual.

Serena Rossi, invece, aveva dichiarato in un'intervista di aver smesso di chiedersi quando sarebbe arrivato questo momento: "Io e Davide stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso", aggiungendo che avrebbe avuto difficoltà ad organizzare un ricevimento. È probabile, quindi, che anche per questo motivo la coppia abbia optato per una cerimonia più intima, senza sfarzo, ma scegliendo solo un giorno da dedicare al loro amore.