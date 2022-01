Serena Rossi e Davide Devenuto non si sposano più, il commento dell’attrice sul matrimonio rimandato Serena Rossi e Davide Devenuto non si sposeranno, almeno per ora. Le nozze non sono in programma a differenza di quanto si aspettava il pubblico televisivo che nel 2019 ha assistito alla proposta in diretta tv.

Le nozze per Serena Rossi e Davide Devenuto possono attendere. Nel 2019 l'attore emozionava il pubblico televisivo e la sua compagna, al suo fianco da tanti anni, con una proposta di matrimonio in diretta televisiva. L'attrice e conduttrice era ospite di Domenica In e fu sorpresa dal suo compagno che, in collegamento al telefono, le chiese la mano. Da allora i fan della coppia attendono l'arrivo di quel fatidico sì ma Serena Rossi nelle ultime ore ha chiarito che l'atteso evento non è in programma.

L'annuncio a sorpresa di Serena Rossi

Attrice, cantante, conduttrice televisiva, mamma e compagna. Serena Rossi al momento non ha tempo per pensare al matrimonio con Davide Devenuto. Al settimanale Di Più la napoletana ha annunciato che per adesso le nozze non ci saranno.

Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni.

Gli impegni sul set non le permettono di organizzare il matrimonio che, stando alle sue parole, non è un evento necessario per incoronare il loro amore. Oggi Serena Rossi sta lavorando alla seconda stagione di Mina Settembre.

La storia d'amore tra Serena Rossi e Davide Devenuto

Si sono conosciuti sul set di Un Posto Al Sole, agli inizi delle loro carriere, e non si sono mai più separati. Davide Devenuto e Serena Rosi, Andrea Pergolesi e Carmen Catalano nella soap opera girata a Napoli, hanno cominciato a frequentarsi come amici prima di innamorarsi. L'attrice in un'intervista a Domenica In raccontò che quando si conobbero lei era fidanzata: "Quando abbiamo smesso di lavorare insieme è scattato qualcosa, ma non mi aspettavo potesse diventare una storia seria". La coppia oggi vive a Roma in un bellissimo appartamento insieme al loro figlio Diego, nato nel 2016.