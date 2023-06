Mario Balotelli paga da bere ai tifosi del Manchester City in un pub di Istanbul: “Offro io” Mario Balotelli, ieri sera, ha pagato un giro di birre a tutti i tifosi del Manchester City presenti in un pub al centro di Istanbul. È successo dopo la vittoria della Champions League da parte dei Citizens.

Super Mario Beer. Mario Balotelli, ieri sera, ha pagato un giro di birre a tutti i tifosi del Manchester City presenti in un pub al centro di Istanbul. È successo dopo la vittoria della Champions League da parte dei Citizens, peraltro ex squadra proprio dell'attaccante italiano. Il video, pubblicato dal canale Il Calcio Inglese, mostra l'arrivo di Mario Balotelli nel pub tra l'esultanza dei fan presenti che non hanno dimenticato le prodezze dell'ex wonder boy in maglia celeste. Così, Mario Balotelli prima di andare via chiede un attimo di attenzione: "Vi offro un giro di birra per tutti!", e riceve un altro coro d'esultanza tutto per lui.

Mario Balotelli era a bordo campo come doppio ex per la BT Sports

È stata una serata impegnativa per Mario Balotelli. Il cuore diviso a metà, lui che è stato ex di entrambe le squadre finaliste della Champions – Manchester City e Inter – e che si è ritrovato a commentare la partita in diretta per la BT Sports. Con lui, anche gli ex giocatori Cesc Fabregas (che ha concluso la stagione in Serie B con il Como), Joey Lescott e Rio Ferdinand. Peraltro, tra Rio Ferdinand e Mario Balotelli c'erano vecchie ruggini visto che il primo ha giocato difensore con il Manchester United e il secondo era in forza come attaccante proprio al Manchester City. Mario Balotelli ha vinto una Premier League con il Manchester City e con l'Inter è riuscito ad alzare la Champions League nell'ultima finale prima di quella di ieri, era il 2010.

Il siparietto con Rio Ferdinand

Durante la diretta, c'è stato un siparietto delizioso con Rio Ferdinand. I due se le sono sempre date di santa ragione, ma soprattutto c'è stato un episodio particolare che riguarda proprio uno dei derby tra City e United quando Super Mario andò a festeggiare sotto la curva dello United. Ieri sera, i due ex rivali hanno cercato di minimizzare: "Cose da campo", ha detto il difensore inglese. Balotelli ha confermato: "Tutto iniziato e finito in campo".