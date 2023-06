Noel Gallagher festeggia la vittoria del City cantando gli Oasis, sulla reunion: “È solo l’inizio” Noel Gallagher ha festeggiato con altri tifosi la vittoria del Manchester City in Champions League cantando Don’t Look Back in Anger degli Oasis. Poi ai microfoni di BT Sport alla domanda sulla reunion ha replicato: “Questo è solo l’inizio”.

A cura di Gaia Martino

I fan degli Oasis potrebbero sperare in una reunion del gruppo rock rimasto attivo fino al 2009. Lo scorso 19 maggio, dopo le semifinali di Champions League, Liam Gallagher, tifosissimo del Manchester City, con un tweet prometteva che se la sua squadra del cuore avesse vinto la massima competizione europea, avrebbe chiamato il fratello Noel per una reunion. Ieri sera, sabato 10 giugno, la squadra inglese ha vinto la Champions battendo per 1-0 l'Inter. Cosa succederà ora in casa Gallagher?

Lo scorso 7 giugno Liam Gallagher aveva aggiunto un nuovo tweet nel quale invitava il fratello Noel a chiamarlo: "Ascolta Noel, so che controlli i miei tweet, chiamami. In realtà sono preoccupato per te, lo siamo tutti, non sembri tu. Dai, ragazzone, rispondi". Sui profili social dei fratelli ora vige il silenzio in merito la questione reunion, ma sui social circolano video di Noel che ha guardato la partita in un bar di San Diego, in California, e con altri tifosi ha festeggiato la vittoria del City.

La felicità di Noel Gallagher dopo la vittoria del City

Noel Gallagher ieri, sabato 10 giugno, ha seguito la partita Manchester City – Inter in un pub di San Diego, in California, e dopo la vittoria degli inglesi ha esultato con altri tifosi intonando le celebri canzoni degli Oasis tra cui Don't Look Back in Anger. L'artista si è poi collegato in diretta con BT Sports e al giornalista in diretta dal campo di Istanbul, in merito a un presunto ritorno degli Oasis, ha confessato: "Questa è la fine ma anche l'inizio. Questo è solo l'inizio".

La lite tra i fratelli Gallagher che sancì la fine degli Oasis

I fratelli Gallagher hanno spesso attirato l'attenzione dei media per i loro continui litigi. Il motivo dello scioglimento degli Oasis risiede infatti in un duro scontro tra Noel e Liam avvenuto nell'agosto 2009, prima dello scioglimento definitivo. Prima di un concerto a Parigi litigarono per la scaletta aggredendosi con le rispettive chitarre, così Noel decise di abbandonare la band. Liam raccontà a Vanity Fair come andarono le cose: "Eravamo in camerino, gli dissi "vorrei fare così" e lui mi disse che era una cavolata e che avremmo fatto un'altra cosa. Così c'è stata una discussione finché lui ha preso la mia chitarra, quella che mi ha regalato mia moglie a cui tenevo tantissimo e l'ha distrutta a terra. Io ho preso la sua chitarra, che in realtà è una chitarra degli Oasis, quindi la pago anche io, e l'ho distrutta a mia volta".