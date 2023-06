Enock Barwuah e Giorgia Migliorati sposi: le foto in chiesa con mamma Rose e Mario e Pia Balotelli Il settimanale Chi mostra foto inedite scattate durante le nozze di Enock Barwuah e Giorgia Migliorati, celebrate a Brescia con amici e familiari. Le immagini dei paparazzi riprendono lo sposo con mamma Rose e il fratello Mario Balotelli, con loro anche Pia, la figlia del calciatore e Raffaella Fico, che ha fatto la damigella.

Un anno dopo la proposta di matrimonio, Enock Barwuah, ex concorrente del Grande Fratello VIP e fratello di Mario Balotelli, ha sposato lo scorso venerdì 16 giugno Giorgia Migliroati. Dopo le immagini condivise dai neo sposi su Instagram, anche il nuovo numero di Chi racconta e mostra nuove immagini inedite delle nozze alle quali hanno partecipato anche gli ex gieffini, Francesco Oppini e Andrea Zelletta con le rispettive fidanzate.

Le foto delle nozze di Enock Barwuah e Giorgia Migliorati

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati si sono giurati amore eterno nella chiesa parrocchiale di Castegnato, in provincia di Brescia, paese d'origine di lei, lo scorso 16 giugno 2023. Mamma Rose Barwuah ha accompagnato il figlio all'altare dove ad aspettarlo c'era il fratello Mario Balotelli, suo testimone, prima di ricevere la sposa. Pia Balotelli, la figlia del calciatore, attaccante del Sion, nata dalla storia con Raffaella Fico, e il cuginetto Kendrick (figlio di Abigail Barwuah, la sorella di Enock e Mario) sono stati fotografati dai paparazzi di Chi: la bimba che oggi ha 10 anni ha fatto da damigella. Dopo il rito nuziale, la cerimonia si è spostata a Villa Fassati Barba, a Passirano, dove i neo sposi si sono divertiti a brindare e ballare con i loro invitati.

Pia Balotelli con il padre Mario (foto Chi)

Le parole degli sposi dopo il matrimonio

Nei giorni successivi al matrimonio, entrambi gli sposi hanno aggiornato i loro profili social con le immagini scattate durante le nozze. "Non è facile farmi emozionare ma questa volta è successo. Nel vedere arrivare mia moglie all’altare avevo i battiti a mille, mi sono voltato e ho visto l’emozione anche negli occhi dei miei genitori e testimoni, è stato un momento che conserverò sempre con cura nel mio cuore", le parole dell'ex gieffino su Instagram che ha continuato confessando che il suo matrimonio è stato esattamente come se lo aspettava, "forse anche meglio". "Non so quante volte le ho riguardate, ma riesco ad emozionarmi ogni volta" ha scritto invece Giorgia Migliorati a corredo di altre fotografie del giorno speciale.