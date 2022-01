Enock Barwuah e Giorgia Migliorati si sposano, il video della romantica proposta di matrimonio Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, e Giorgia Migliorati Novello si sposano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha chiesto la mano della fidanzata inginocchiandosi romanticamente davanti a lei.

A cura di Elisabetta Murina

Enock e Giorgia Migliorati Novello (IG @elymigliorati)

Enock Barwuah e la Giorgia Migliorati Novello si sposano. Il fratello di Mario Balotelli ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha chiesto la mano della fidanzata, inginocchiandosi romanticamente davanti a lei. A immortalare il momento la sorella di Giorgia, Elisa, e la coppia Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Enock e Giorgia diventeranno marito e moglie

Enock ha voluto fare il grande passo con la fidanzata Giorgia, titolare di un brand di cosmetici e di uno studio di bellezza, a cui è legato dall'estate 2020. Si è inginocchiato davanti a lei, in una romantica location notturna, circondata da fuochi d'artificio e da amici e parenti pronti a fotografare il momento. Le ha chiesto la mano e lei ha detto sì. A immortalare il momento c'era la sorella della futura sposa, Elisa Migliorati, che ha poi condiviso il tutto sui social. Oltre a lei anche Andrea Zelletta, con cui Enock ha condiviso l'avventura nella casa del GF Vip 5, e la fidanzata Natalia Paragoni. Dopo il romantico gesto, Giorgia ha condiviso nelle sue Instagram Story una foto in cui mostrava l'anello regalatole dal suo futuro marito, scrivendo: "Raga, è successo davvero. Ci sposeremo".

La storia d'amore tra Enock e Giorgia Migliorati

Enock e Giorgia si sono fidanzati nell'estate del 2020, dopo un periodo di amicizia. A raccontare come è nata la loro storia era stata proprio Giorgia, intervistata al settimanale Chi: "Io, prima di essere fidanzata con Enock, ero una sua amica: lui con me si confidava e mi parlava un po’ di tutto!". Il fratello di Mario Balotelli è poi entrato nella casa del GF Vip 5, dove si è parlato a lungo di un suo presunto flirt con Selvaggia Roma, quando era già fidanzato con Giorgia. Lei però si è sempre detta sicura del suo rapporto con Enock, tanto che su Chi aveva dichiarato: "So che ci sono stati i messaggi, ma il bacio no. Tanto meno l'invito in hotel". Superato questo piccolo momento di apparente instabilità, la coppia è tornata più forte di prima e ora è pronta e diventare marito e moglie.