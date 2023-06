Natalia Paragoni incinta svela la data del parto, poi su Andrea Zelletta: “Non sono gelosa” L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram. Incinta all’ottavo mese, ha svelato la presunta data del parto, oltre a rispondere a qualche curiosità sull’amore con Andrea Zelletta, come quella sulla gelosia.

A cura di Elisabetta Murina

Natalia Paragoni, incinta per la prima volta, sta raccontato sui social la sua gravidanza. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventerà presto mamma di una bambina insieme al compagno Andrea Zelletta, conosciuto nel programma di Maria De Filippi. In un box di domande su Instagram, l'influencer ha svelato la presunta data del parto, oltre a rispondere a qualche curiosità delle follower.

Quando è previsto il parto di Natalia Paragoni

Una delle domande che i follower hanno fatto a Natalia Paragoni riguarda la data del parto, dal momento che ormai il pancione cresce sempre di più e sono passati diversi mesi dell'annuncio di essere in dolce attesa, fatto lo scorso gennaio. L'ex corteggiatrice ha fatto sapere che la piccola dovrebbe nascere il 4 agosto: "Il 4 agosto è il termine, poi c'è la settimana ostetrica, di cui però il mio ginecologo non mi ha mai parlato. Non so, è più una cosa che dicono qua sui social". Poi ha spiegato come vive la sua quotidianità ormai all'ottavo mese di gravidanza: "Sono un pò più adagiata, un pò di tranquillità diciamo, ma menomale. La cosa più difficile è allacciarsi le scarpe e portare fuori i cani".

Natalia Paragoni rivela se è gelosa di Andrea Zelletta

Alcune fan hanno voluto sapere se Natalia Paragoni fosse gelosa del compagno per il lavoro che fa, in particolare per la sua professione di dj. La futura mamma non ha paura delle altre ragazze perché lui non le ha mai dato modo di esserlo e perché ripone in lui tanta fiducia: