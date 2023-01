Natalia Paragoni è incinta, aspetta il primo figlio da Andrea Zelletta: “Inizia il viaggio più bello” Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori. La coppia ha dato il lieto annuncio su Instagram: “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici”.

A cura di Daniela Seclì

Natalia Paragoni è incinta. Aspetta il primo figlio da Andrea Zelletta. La coppia ha annunciato la lieta notizia, con un post congiunto su Instagram. La modella e influencer ha pubblicato anche i primi scatti che la ritraggono con il pancione. Quattro anni fa, conosceva il suo attuale compagno a Uomini e Donne.

Natalia Paragoni è incinta, l'annuncio della gravidanza e le foto del pancione

Natalia Paragoni ha pubblicato un post nel quale ha annunciato di essere incinta. Le sue parole, sono state accompagnate da tre scatti insieme al suo compagno Andrea Zelletta. Il pancione è già evidente. In una delle foto ci sono anche i loro due cagnolini. "Presto saremo in cinque": ha commentato felice Natalia Paragoni. Ecco l'annuncio:

Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura.

La storia d'amore di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta iniziata a Uomini e Donne

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono tra le coppie nate grazie a Maria De Filippi. La modella e il dj, infatti, si sono conosciuti nel programma Uomini e Donne. In particolare, hanno partecipato all'edizione 2018/2019. Andrea Zelletta era tra i tronisti. Natalia Paragoni scese le scale per corteggiare lo spagnolo Ivan Gonzalez. Ben presto, anche Andrea manifestò un interesse per Natalia e scattarono le prime esterne, che dimostrarono un feeling innegabile. Così, quando Ivan Gonzalez portò Natalia Paragoni nella villa per includerla nella scelta finale, lei disse di essere presa da Andrea Zelletta. Quest'ultimo la scelse e da allora non si sono più lasciati. Oggi è arrivata la notizia della gravidanza. Al momento non è ancora dato sapere il sesso del bebè.