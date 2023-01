Natalia Paragoni incinta, la reazione di Zelletta davanti al test: “Non avevamo ancora realizzato” Con alcune storie su Instagram, Natalia Paragoni ha raccontato la frenetica giornata in cui ha scoperto di essere in dolce attesa. Poi il momento in cui il fidanzato Andrea Zelletta, futuro papà, ha visto il test di gravidanza positivo rientrando a casa.

A cura di Elisabetta Murina

Natalia Paragoni aspetta il primo bebè dal compagno Andrea Zelletta. A distanza di qualche giorno dalla bella notizia data ai follower, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato sui social come ha scoperto di essere incinta e quando è previsto il parto.

La scoperta di essere incinta

Natalia Paragoni, con alcune storie Instagram, ha raccontato la frenetica giornata in cui ha fatto il test di gravidanza e ha così scoperto che presto sarebbe diventata mamma per la prima volta. Era inizio dicembre e ormai da qualche giorno aveva dolori allo stomaco e occasionali perdite di sangue. L'ex corteggiatrice ha così consultato la sua ginecologa, che le ha consigliato di fare un test di gravidanza prima di iniziare qualsiasi cura farmacologica. E così, dopo una giornata di lavoro a Courmayeur con un brand, è tornata a casa e lo ha fatto:

Avevo questa pancia bassa gonfia, così ho detto ad Andrea di comprarmi un test di gravidanza. Quella sera dovevamo partecipare entrambi a un evento, ma io ho detto a lui di iniziare ad andare. Ero con il mio stylist e la mia manager, vado in bagno veloce senza dire niente a nessuno, faccio quello che dovevo fare, e nel momento in cui mi tiro su i pantaloni leggo ‘incinta, +3'. Esco dal bagno con i pantaloni ancora un pò slacciati, ero incredula, mi sono messa a piangere e loro mi hanno guardato preoccupati.

La futura mamma ha poi svelato che al momento è in dolce attesa di 13 settimane e che il bebè "è stato voluto e cercato". Ha poi rivelato la data del presunto parto: "Il termine è fissato il 4 agosto".

La reazione di Andrea Zelletta

Con il test di gravidanza positivo tra le mani, Natalia ha scritto al fidanzato e gli ha chiesto di tornare a casa dall'evento a cui si trovava: "Ho scritto ad Andrea, gli ho detto di venire perché dovevamo andare all'ospedale per questo stomaco. Lui mi ha chiesto ‘Amore hai fatto il test di gravidanza?', io gli ho risposto di sì, ma che era negativo".

L'ex corteggiatrice ha poi precisato che in realtà il fatto di dover andare in ospedale non era una bugia, ma che la stessa sera si è recata con il fidanzato al pronto soccorso, dopo aver consultato la ginecologa: "Avendo già avuto un aborto in passato, so cosa volevano dire quelle perdite rosse". Proprio oggi (30 gennaio) ha poi pubblicato sui social il video del momento in cui Andrea Zelletta è rientrato a casa e ha visto per la prima volta il test di gravidanza positivo. Emozionato e sorridente, ha abbracciato la compagna. "Andrea si immaginava il perché di tanta fretta nel tornare a casa. […] Felicissimi ma non avevamo ancora realizzato il tutto. Però è sempre una sorpresa che ci rimarrà nel cuore", ha scritto la futura mamma sui social.