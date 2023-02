Natalia Paragoni: “Incinta nonostante il ciclo, non mi sento pronta a diventare mamma” “Ho avuto regolarmente il ciclo, infatti non me ne ero accorta”, racconta l’influencer in una sessione di domande e risposte sui social. “Se lo abbiamo voluto? Ho smesso di usare contraccettivi ad agosto. Se ne parlava, ma… ho dato libertà ad Andrea. Volevo che fosse libero di decidere anche lui”.

A cura di Giulia Turco

Natalia Paragoni è incinta dallo scorso novembre. L'influencer sarà mamma del primo figlio di Andrea Zelletta, dopo diversi anni di storia d'amore nata nel parterre di Uomini e Donne e sopravvissuta al Grande Fratello Vip. Sono stati mesi di montagne russe, per Natalia, che ha scoperto di essere incinta per via di alcuni particolari sintomi fisici. Il ciclo però continuava regolarmente, ecco perché la notizia è stata un fulmine a ciel sereno. Gennaio è un mese di riposo e di nuove consapevolezze, quello giusto per fare il punto sul futuro e per rispondere alla curiosità delle sue fan.

Come Natalia Paragoni ha scoperto di essere incinta

"Ho avuto regolarmente il ciclo, infatti non me ne ero accorta. Non è stato un ciclo "leggero", tra l'altro", racconta l'influencer durante una sessione di domande e risposte su Instagram. "Ho avuto dei sospetti per via del forte mal di stomaco e per questa pancia bassa che era gonfia… Con la mia ginecologa non riuscivo a capirne il motivo. Poi ho fatto un test per sicurezza ed è risultato positivo". Tra le domande più gettonate c'è senza ombra di dubbio quella sulla decisione di avere un figlio. "Se lo abbiamo voluto? Beh, io ho smesso ad usare l'anello ad agosto. Se ne parlava, ma… ho dato libertà ad Andrea, diciamo. Volevo che fosse libero di decidere anche lui".

Quando nasce il primo figlio di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

La data prevista per il parto è il 4 agosto 2023. "Se sono pronta a diventare mamma? Adesso no..ho tanti pensieri in testa, che non ho mai avuto prima d’ora. Quando non ero incinta lo ero di più, rispetto ad ora. Penso che sia normale", spiega sui social Natalia. In realtà però qualcosa sta già cambiando nella sua vita, o meglio nel suo modo di comportarsi: "Sono un po’ più responsabile, vado piano in macchina, ho paura ad andarci da sola, sto attenta a qualsiasi cosa. Ho un po’ di ansia", ammette.