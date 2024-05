video suggerito

Mario Balotelli e il primo incontro con Noah, il figlio di Enock: "È arrivato lo zio che ti vizierà"" Mario Balotelli è diventato 'zio' grazie alla nascita di Noah, primogenito di suo fratello Enock nato dalla relazione con Giorgia Migliorati: "È arrivato lo zio che lo vizierà".

Mario Balotelli è diventato ‘zio' grazie alla nascita di Noah, primogenito di suo fratello Enock nato dalla relazione con Giorgia Migliorati. Su Instagram, la prima storia che raffigura proprio l'ex calciatore di Milan, Inter e Liverpool che tiene in braccio il nipotino: "È arrivato lo zio che lo vizierà", scherza Enock nelle storie. Per Mario Balotelli è la prima volta in questo nuovo ruolo.

Noah, il nipote di Mario Balotelli

Noah è nato nella giornata di sabato 11 maggio da Enock Barwuah e Giorgia Migliorati: "Che abbia inizio questa nuova vita insieme. Orgogliosi di presentarvi Noah" così hanno scritto i due neo genitori pubblicando le prime due foto del nascituro. Anche Giorgia Migliorati ha pubblicato delle storie nelle ore immediatamente successive alla nascita del piccolo, facendo una dedica a suo marito Enock, scrivendogli "Ti amo". Anche Mario Balotelli ha pubblicato suo nipote sui social: "Signore e signori a voi mio nipote Noah". Noah è nato dal matrimonio di Enock e Giorgia, celebratosi a giugno 2023 nella loro città, a Brescia. Noah è stata un modo incredibile per celebrare quest'amore.

Mario Balotelli e il futuro nel mondo del calcio giocato

Zio Mario Balotelli, intanto, si gode il piccolo Noah mentre intorno a lui girano affermazioni e rumors di calciomercato. Super Mario terminata l'ultima stagione in Turchia all'Adana Demirspor starebbe valutando tutte le opzioni per il futuro. Il ritorno in Serie A sarebbe da escludere, sebbene il Como starebbe cercando esperienza e muscoli per la prima esperienza nella massima serie. Ci sarebbe anche l'offerta di un top club che vorrebbe fare un tandem d'attacco incredibile l'anno prossimo: il Boca Juniors di Edinson Cavani. Il futuro di Mario Balotelli, intanto, può aspettare: c'è un presente dolcissimo grazie al piccolo Noah.