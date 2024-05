Guendalina Goria e Mirko Gancitano si sono sposati, al matrimonio anche Sarah Altobello e Giucas Casella

video suggerito

Guendalina Goria e Mirko Gancitano si sono finalmente sposati. La coppia aspetta un bambino, Noah, presto in arrivo.

Guendalina Goria e Mirko Gancitano si sono finalmente sposati. La coppia aspetta anche un bambino, Noah, ormai in arrivo. Le foto del matrimonio sono apparse sui social di Sarah Altobello, invitata al matrimonio proprio come il mitico Giucas Casella. Per Mirko e Guendalina è un momento da incorniciare. Il matrimonio, poi la gravidanza che la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha più volte dichiarato essere un "miracolo dopo i problemi di salute".

Il matrimonio

Guendalina Goria e Mirko Gancitano hanno annunciato più volte durante le loro presenze televisive, soprattutto in studio o in collegamento a "La volta buona" dall'amica Caterina Balivo che ha seguito tutto il percorso, gli step del loro matrimonio. La coppia, insieme da più di due anni, ha deciso infine per il grande passo. Il figlio in arrivo si chiamerà Noah perché vuol dire "dono di Dio": "Quello sei tu per noi. Quando ti abbiamo detto questo nome hai fatto un piccolo movimento quando ancora non ti muovevi. Da lì in poi sei diventato un ballerino". Un nome carico di speranza per il futuro, un dono prezioso che ha un significato, come vedremo, molto particolare.

I problemi di salute di Guendalina Goria

Il nome Noah, dono di Dio, è stato scelto naturalmente perché Guendalina Goria non poteva avere figli dopo una gravidanza extrauterina. Per questo motivo, come ha spiegato proprio da Caterina Balivo, hanno scelto di chiamarlo così e si trovano in una situazione di grande gioia e aspettano con ansia il giorno dell'arrivo del nascituro: "Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono tre anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo".