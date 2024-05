video suggerito

Eleonora Giorgi: “La malattia mi fa apprezzare le piccole cose. Ho vicini i miei figli e Massimo Ciavarro” Eleonora Giorgi è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 11 maggio. L’attrice non è presente in studio perché i medici, dopo l’operazione, le hanno sconsigliato di viaggiare. A Silvia Toffanin racconta come sta affrontando la malattia e parla dell’amore e del sostegno della sua famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eleonora Giorgi è ospite della puntata di sabato 11 maggio di Verissimo. L'attrice, che ha raccontato di avere un tumore al pancreas, non si trova in studio ma in collegamento, Silvia Toffanin spiega: "Ti aspettavo qui ma so che i medici ti hanno sconsigliato di viaggiare". Eleonora Giorgi parla dell'intervento a cui si è sottoposta e dell'emozione per le nozze di suo figlio Andrea, che ha accompagnato all'altare.

"Lunedì inizierò un nuovo ciclo di chemioterapia"

"Non sai come ero contenta di venire a Cologno, avevo organizzato tutto nei minimi dettagli. Da quando mi sono operata, però, il mio rapporto con il cibo è cambiato – spiega Eleonora Giorgi – Ho solo mezzo pancreas adesso e non riesco neanche a mangiare un piatto come merluzzo e patate bollite. Sono stata male per 24 ore, tra fiale e cortisone, ero molto debole". Alla domanda di Silvia Toffanin su come sia andata l'operazione, l'attrice risponde ringraziando l'equipe medica per il loro lavoro:

C'era un alto tasso di rischio ma l'operazione è andata bene. Ora sono passati più di quaranta giorni e non sento più dolore (tranne qualche calo di energia e il rapporto con il cibo che è cambiato) ma ho provato tanta sofferenza. Ho partorito due volte ma posso dire che quest'operazione, quando hanno iniziato a togliere gli antidolorifici, è stato molto più dolorosa. Proseguo questo cammino che a volte è durissimo, come tutte le persone malate come me sanno, ma io ringrazio la vita e Dio. Lunedì inizierò un nuovo ciclo di chemioterapia. Ho scoperto che mi so truccare molto bene, le persone mi dicono che sono radiosa ma quando mi sveglio la mattina non sono proprio così. Andrà tutto bene.

Il sostegno di Massimo Ciavarro a Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha poi raccontato del sostegno ricevuto da Massimo Ciavarro, suo ex marito. "Massimo è venuto a Roma in ospedale per stare con me e per dare il cambio ai ragazzi – continua l'attrice – È un dono meraviglioso, toccare con mano il senso dell'amore, noi abbiamo avuto una grande storia e una profonda amicizia". A proposito del matrimonio del figlio Andrea Rizzoli, che ha sposato la compagna Serena Meriggioli il 2 maggio, si dice grata ed emozionata: "Stavano da sei anni insieme, lei è una ragazza meravigliosa. Sono andata anche alla festa in campagna dopo la celebrazione, era il mio primo viaggio in macchina ed è andato bene. Mi ringrazia di averlo portato all'altare ma io sono io a dovergli dire grazie per essere un figlio così meraviglioso, ci vogliamo bene da 43 anni".

Il matrimonio di Paolo e Clizia: "Si sposeranno nel luogo in cui ho conosciuto Massimo"

Paolo Ciavarra, figlio di Eleonora Giorgi, ha scelto di anticipare le nozze con Clizia Incorvaia. "Stanno anticipando tutto! Andremo in Versilia nel luogo in cui ho conosciuto suo padre quando eravamo sul set del film Sapori di mare 2, si sposeranno proprio lì – rivela Eleonora Giorgi – Quando vado a trovarli mi sembra di andare nella casa dell'amore. Ieri il piccolino mi ha dato per la prima volta il benvenuto dicendomi ‘Ciao nonna Ele'. La malattia mia ha portato ad apprezzare le piccole cose in modo prezioso, a volte si sprofonda in una grande fatica". L'attrice non nasconde di essere un po' preoccupata per il ciclo di chemioterapia che dovrà affrontare: "Penso che ci sarà una lotta dentro di me ma so che questa è la strada giusta, credo negli oncologi e nella scienza, spero solo di non ricevere un colpo fortissimo".