Guendalina Goria e Mirko Gancitano annunciano l'arrivo di Noah a La volta buona: "Un nome biblico"

La gioia e l'attesa di una nuova vita hanno invaso il cuore di Guendalina Goria e Mauro Gancitano, che hanno annunciato con grande entusiasmo il nome del loro tanto atteso bambino durante la diretta de "La volta buona", il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo.

L'annuncio della coppia

In diretta televisiva, la coppia ha condiviso il significato dietro la scelta del nome Noah: "Alla fine abbiamo fatto una scelta di cuore, un nome biblico che vuol dire ‘colui che porta sollievo'", ha spiegato Mauro Gancitano, sottolineando l'importanza di un nome che porta con sé un significato così potente e simbolico. Sui social, così Guendalina Goria:

Benvenuto NOAH.DONO DI DIO. Quello che sei tu per noi 💙 Quando ti abbiamo detto questo nome hai fatto un piccolo movimento quando ancora non ti muovevi. Da lì in poi sei diventato un ballerino 💙 Spero ti piacerà. Con tanto amore, la tua mamma .

"I nonni non sanno ancora pronunciarlo"

Guendalina Goria ha confermato in collegamento in diretta da Caterina Balivo la scelta del nome, aggiungendo: "L'abbiamo scelto insieme perché vuol dire dono di Dio, ed è un nome moderno che i nostri genitori ancora devono imparare a pronunciare. Quando l'abbiamo detto ad alta voce, mi è arrivato un calcetto e quindi ho pensato che gli potesse piacere". Ospite in studio c'era lo chef Ruben, di "Cucina con Ruben", che ha detto: "Ah, si chiamerà Noah, proprio come mia sorella". La scelta del nome Noah è stata accolta con gioia e calore dai fan e dai seguaci della coppia, che hanno condiviso i loro auguri e il loro affetto attraverso i social media. Noah è sicuramente un nome carico di significato e speranza e questo nuovo arrivo promette di essere un dono prezioso nella vita di Guendalina e Mauro che molto presto si sposeranno. La coppia, insieme da più di due anni, è pronta a questa nuova avventura.