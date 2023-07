Guenda Goria scrive al fidanzato Mirko Gancitano, lui risponde: “Con o senza bambino vuoi sposarmi?” Guenda Goria scrive una lettera al fidanzato Mirko Gancitano nella quale manifesta le sue perplessità circa il desiderio di starle accanto, nonostante il periodo difficile. Lui non esita a rispondere, rinnovandole una promessa d’amore.

A cura di Ilaria Costabile

Guenda Goria e Mirko Gancitano sono ormai una coppia da oltre due anni, e insieme affrontano anche i periodi più difficili, come quello che l'attrice ed ex gieffina sta attualmente vivendo. Ed è in questo momento così delicato che lei ha deciso di scrivere una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù al suo fidanzato, che immediatamente le ha risposto.

Le perplessità di Guenda Goria in una lettera

È un periodo particolarmente intenso per Guenda Goria che, dopo aver subito alcune operazioni a causa dell'endometriosi, di cui soffre da tempo, è stata poi operata d'urgenza per via di una gravidanza extrauterina a seguito della quale ha dovuto asportare una tuba. Successivamente, l'attrice ha ricevuto una diagnosi davvero difficile da metabolizzare: ha raccontato che, per diventare mamma, dovrà ricorrere necessariamente alla fecondazione assistita.

La notizia l'ha gettata nello sconforto e ha temuto che anche il suo compagno potesse essersi stancato o potesse avere qualche ripensamento sulla loro storia d'amore. In una lettera pubblicata su DiPiù, Guenda Goria ha scritto rivolgendosi al suo Mirko: "Mi sembra tutto così difficile, forzato. Ho paura che non corrisponda più a un tuo desiderio. Non immaginavo così il nostro futuro. Sono qui pronta ad ascoltarti".

Mirko Gancitano e Guenda Goria, fonte Instagram

La dedica di Mirko Gancitano per Guenda Goria

Il fidanzato non ha esitato a rispondere, mettendo immediatamente in chiaro quanto sia legato a lei, quanto ne sia innamorato, a prescindere dall'idea di poter allargare o meno la famiglia:

Io sono pronto a fare la mia parte. Non ho nessun problema a tentare anche questa strada. CI tengo però a sottolineare che una coppia può essere felice con o senza figli, dunque non vivere questa scelta con ansia. Io sarò sempre al tuo fianco.

Inoltre, l'inviato di Camper, il programma mattutino di Rai2, è tornato su un'altra questione avanzata dalla sua dolce metà nella lettera, ovvero quella del matrimonio. L'attrice ha pensato che lui non avesse più intenzione di sposarla, ma Gancitano ha rilanciato: