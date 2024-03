Mirko Brunetti scortato dai bodyguard all’evento di Ciro Petrone a Napoli, i due si ritrovano dopo il GF Mirko Brunetti ieri sera si è presentato all’evento di Ciro Petrone, a Napoli, scortato da un bodyguard. Numerosi fan attendevano l’arrivo dell’ex concorrente del GF al quale hanno intonato anche un coro. “Può sembrare esagerato, ma sono arrivato al cuore delle persone” ha poi commentato Brunetti una volta rientrato a casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Mirko Brunetti è diventato idolo di migliaia di ragazzine e ieri sera, a Napoli, è stato accolto da una folla di persone al suo arrivo nel quartiere Vomero dove si è recato per sostenere Ciro Petrone, ex inquilino al Grande Fratello, che ha inaugurato la sua nuova attività. Tra cori, abbracci e richieste di selfie, l'ex concorrente del reality di Signorini ha ricevuto un'accoglienza quasi inaspettata: "Può sembrare esagerato, ma sono arrivato al cuore delle persone" ha commentato Brunetti sui social, una volta rientrato a casa.

Mirko Brunetti con scorta al Vomero, per lui cori e abbracci dai fan

Mirko Brunetti ha ottenuto una grossa popolarità grazie ai reality a cui ha partecipato, complice anche la storia d'amore con Perla Vatiero che ha appassionato migliaia di fan. Per questo motivo per raggiungere il nuovo locale commerciale di Ciro Petrone, inaugurato ieri sera, ha scelto due bodyguard come ‘scorta' per proteggerlo dai fan più invadenti.

Una volta raggiunto il locale, la folla ha intonato un coro "Mirko, Mirko", prima che l'ex gieffino abbracciasse il suo amico Ciro Petrone, conosciuto grazie al reality. All'evento erano presenti anche altri concorrenti dell'edizione in corso del Grande Fratello, come Angelica Baraldi, Marco Maddaloni, Fiordaliso. Una reunion tra gli ex inquilini volta a sostenere l'attore napoletano che ha fatto esplodere di gioia i fan.

Il commento di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti dopo l'evento è rientrato a casa ed ha aggiunto una story per commentare il calore ricevuto dai fan. "Non riesco a dormire. Il vostro calore, i vostri sorrisi, gli abbracci e le belle parole. La vostra attesa e pazienza. C'è stato un momento, mentre vi guardavo, in cui mi sono commosso, grato di tutto ciò"."Qualcuno dirà che è esagerato" ha poi continuato l'ex gieffino, rivelando di essere riuscito, però, ad "arrivare dritto al cuore delle persone": Sì, può essere vero, ma è vero ciò che arriva dritto al cuore delle persone. Non smetterò mai di dirvi grazie. Vi voglio bene", le parole.