Maria Teresa Ruta scortata dai vigili al matrimonio della figlia Guenda Goria: “Bloccata dalla folla” Maria Teresa Ruta scortata dai vigili per arrivare in chiesa al matrimonio fra la figlia Guenda Goria e il neo marito Mirko Gancitano. La conduttrice bloccata dai fan che chiedevano di fare delle foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La popolarità di Maria Teresa Ruta avrebbe seriamente rischiato di far arrivare la conduttrice in ritardo in chiesa durante il matrimonio della figlia Guenda Goria con Mirko Gancitano. A raccontarlo è stata Caterina Balivo che, durante l’ultima puntata de La volta buona, ha ospitato la presentatrice e la consuocera Enza, madre di Mirko. “So che i vigili hanno dovuto portare Maria Teresa in chiesa”, ha rivelato Balivo, per poi rendere noto il motivo dell’intervento dei vigili, “Tutti volevano un selfie con lei”.

Maria Teresa Ruta: “Ricevuto un affetto straordinario”

Ruta ha quindi confermato di essere stata accolta con profondo affetto dagli abitanti di Mazara del Vallo, località scelta dagli sposi Guenda e Mirko per il loro matrimonio: “Io non ho pianto e mi sono divertita tantissimo perché Mazara mi ha accolta con un affetto straordinario, c'erano migliaia di persone”. Enza, madre dello sposo, ha aggiunto di essere stata colta da un istante di ansia dopo essersi resa conto che Maria Teresa rischiava davvero di non arrivare in chiesa in tempo. “Ero bloccata con l’Ape Car in mezzo la folla”, ha spiegato la ex concorrente del Grande Fratello Vip, motivando divertita il ritardo.

Il matrimonio di Guenda Goria e Mirko Gancitano

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati a Mazara del Vallo, in Sicilia, il 16 maggio. L’attrice, ex concorrente del GF Vip insieme alla madre Maria Teresa, ha pronunciato il sì di fronte a una folla di presenti, compresi alcuni ex concorrenti del reality. Guenda e Mirko hanno scelto di sposarsi a pochi mesi dalla nascita del loro primo figlio: l’attrice è infatti al settimo mese di gravidanza. Tra i famosi presenti alle nozze, oltre ai genitori della sposa, anche gli amici Alex Belli con Delia Duran, Sarah Altobello, Dayane Mello, Giucas Casella e Federico Fashion Style.