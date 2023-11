Enock Barwuah e Giorgia Migliorati presto genitori: “La notizia più bella della nostra vita” Enock Barwuah e Giorgia Migliorati con un post su Instagram hanno annunciato ai fan che presto diventeranno genitori. “Questo è stato un anno pieno di emozioni. Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. È stata un’esplosione di gioia”.

A cura di Gaia Martino

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati presto diventeranno genitori. Dopo le nozze celebrate lo scorso giugno, l'ex concorrente del GF Vip e fratello di Mario Balotelli ha annunciato con un post su Instagram che la famiglia sta per allargarsi. "Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni. Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita".

L'annuncio di Enock Barwuah e Giorgia Migliorati

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno condiviso su Instagram la foto della prima ecografia: l'imprenditrice è in dolce attesa, a settembre è arrivato l'esito di un test effettuato che ha annunciato la gravidanza. Su Instagram la coppia ha svelato ai fan la loro felicità:

Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni. Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. È stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in TRE e non vediamo l’ora.

Tantissimi amici hanno risposto al post, congratulandosi: tra questi spiccano i commenti di Elisabetta Gregoraci ("Che Bello, congratulazioni ragazzi sono felicissima. Vi voglio bene"), Matteo Diamante e Andrea Zelletta ("Che bella notizia, vi voglio bene").

Il matrimonio celebrato lo scorso giugno

Il 16 giugno 2023 Enock Barwuah e Giorgia Migliroati si sono giurati amore eterno nella chiesa parrocchiale di Castegnato, in provincia di Brescia, paese d'origine di lei. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari, da mamma Rose Barwuah a Mario Balotelli con la figlia Pia, poi tanti amici ed ex concorrenti del GF Vip tra cui Andrea Zelletta con Natalia Paragoni e Francesco Oppini. Per l'occasione, Enock Barwuah dedicò un post alla fidanzata nel quale ha raccontato le emozioni provate nel vedere la donna della sua vita diventare sua moglie: "Non è facile farmi emozionare ma questa volta è successo. Nel vedere arrivare mia moglie all’altare avevo i battiti a mille, mi sono voltato e ho visto l’emozione anche negli occhi dei miei genitori e testimoni, è stato un momento che conserverò sempre con cura nel mio cuore". Ora sono pronti a scrivere nuove pagine della loro storia d'amore con l'arrivo di un bebè.