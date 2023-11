Enock Barwuah e Giorgia Migliorati svelano il sesso del loro primo bebè in arrivo Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno svelato il sesso del loro primo figlio in arrivo. Per l’occasione, hanno organizzato un gender reveal party alla presenza di parenti e amici più stretti, annunciando se il bebè sarà un maschietto o una femminuccia.

A cura di Elisabetta Murina

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno svelato il sesso del loro primo figlio. Lo scorso sabato, 18 novembre, hanno organizzato un gender reveal party alla presenza di parenti e amici più stretti, annunciando se il bebè sarà un maschietto o una femminuccia. La notizia della gravidanza era arrivata solo qualche giorno prima e la futura mamma aveva rivelato alcuni dettagli del parto.

Il gender reveal di Enock e Giorgia

La coppia ha organizzato una festa con amici e parenti per svelare il sesso del loro primo figlio in arrivo. Un party in giardino a cui hanno partecipato anche alcuni ex gieffini, amici di Enock nella Casa del GF Vip, come Francesco Oppini con la fidanzata e Andrea Zelletta con Natalia Paragoni. Presenti anche il fratello e la madre del futuro papà, oltre che le persone care alla futura mamma. "La maggior parte di voi l’aveva già intuito… Quest’anno ho segnato il goal più bello della mia vita… Ora ci dovete aiutare con il nome perché siamo in alto mare", ha scritto Enock ad accompagnare il video che riassume la giornata. Il primo figlio della coppia sarà un maschietto: il ragazzo ha calciato un pallone da cui sono usciti coriandoli di colore blu.

L'annuncio della gravidanza e il matrimonio

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati avevano scelto di annunciare su Instagram la bella notizia, condividendo la foto della prima ecografia. "Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni. Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. È stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in TRE e non vediamo l’ora", si legge nel tenero scatto che accompagna la didascalia. Nel giugno dell'anno scorso erano convolati a nozze a Brescia, alla presenza di amici e familiari. Tra questi, la madre e il fratello dello sposo, Mario Balotelli, insieme alla figlia Pia. Giorgia Migliorati ha recentemente annunciato di essere al quarto mese di gravidanza e che la data del parto è prevista per il prossimo maggio.