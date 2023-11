Enock Barwuah e Giorgia Migliorati genitori a febbraio: “Abbiamo voluto subito allargare la famiglia” Enock Barwuah e Giorgia Migliorati diventeranno genitori a febbraio. In un’intervista al settimanale Chi i due hanno rivelato di essere stati sempre desiderosi di allargare la famiglia: “Siamo stati fortunati”.

A cura di Ilaria Costabile

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati diventeranno genitori il prossimo febbraio. I due hanno annunciato la lieta notizia con un post pubblicato sui social e hanno anche rivelato che si tratterà di un maschietto, decidendo di renderlo noto con un festoso gender reveal. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la coppia ha raccontato di aver sentito sin da subito la necessità di creare una famiglia.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati parlano della gravidanza

Il primo a prendere parola è proprio il calciatore che, infatti, racconta al settimanale di aver espresso il desiderio di diventare papà, parlandone apertamente con la sua Giorgia. Fin quando, un giorno, tornando a casa è stato travolto dalla notizia più bella che potesse mai ricevere:

Sono stato io a volere a tutti i costi un figlio e Giorgia ha accolto questo desiderio con il cuore. Diventare genitori non è una cosa banale, ma dopo le nozze noi volevamo allargare la famiglia. A fine agosto ho scoperto che lei era incinta. Torno a casa e nel mio studio trovo un bigliettino sulla porta: Attenzione: liberare la stanza. Baby is coming. Ciao papà. Hai nove mesi di tempo. Sono scoppiato in lacrime.

Decidere di avere un figlio ad oggi è una scelta coraggiosa, ma Enock dichiara di non aver mai vacillato all'idea di averne uno: "Il mondo non ci aiuta, vero. Ma far nascere una nuova vita è un messaggio di speranza e, noi che possiamo, dobbiamo lanciare quella speranza" e anche Giorgia Migliorati è dello stesso parare: "Dopo le nozze abbiamo subito voluto allargare la famiglia. Non abbiamo mai avuto dubbi".

Gli obiettivi per il loro bambino

La notizia, prima ancora di essere comunicata sui social, è stata ovviamente resa nota alla famiglia, peccato che la sorpresa che l'ex gieffino voleva fare a suo fratello Mario Balotelli è andata in fumo: "Volevo fargli una sorpresa…L’ho chiamato per chiedergli di venire a bere un caffè a casa, appena è entrato senza nemmeno dire ciao mi ha freddato: “La Giorgia è incinta, vero?” Sorpresa rovinata". La coppia avrà il piccolo attorno a febbraio e di questi mesi di gravidanza Giorgia Migliorati dice:

Ogni giorno mi sento sempre diversa, più consapevole, più mamma. Sono cresciuta con una famiglia che mi ha lasciato l’opportunità di scegliere sempre da sola. Così vorrei essere per mio figlio.

Enock, invece, pensando alla sua vita da papà si augura: "La mia infanzia non è stata semplice. Poi la vita mi ha dato una nuova opportunità. Al mio bambino vorrei non mancasse nulla, quello che a me, nonostante tutto, non è mai mancato".