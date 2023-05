Come si chiama il primo figlio di Rihanna: il significato del nome e il motivo della scelta Rihanna è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal compagno A$AP Rocky ma fino ad ora ha mantenuto il totale mistero sul nome scelto per il primogenito. I tabloid hanno però scovato il certificato di nascita del piccolo: ecco come è stato chiamato.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è diventata mamma nel maggio 2022, ha messo al mondo il suo primo figlio nato dall'amore con A$AP Rocky. Ora è incinta per la seconda volta e, così come successo in passato, anche in quest'occasione ha tenuto a lungo la notizia nascosta. L'ha rivelata a sorpresa qualche mese fa durante il suo show al Super Bowl, lo ha fatto con un look che ha messo in risalto il meraviglioso pancione già molto evidente, lasciando di stucco i fan. Da allora non ha più avuto paura di mostrarsi in pubblico con le forme della gravidanza in vista, osando tra reggiseni di cristalli e cut-out. Fino ad ora, però, aveva lasciato un alone di mistero sul nome del primogenito: come lo ha chiamato?

Il certificato di nascita del figlio di Rihanna

Rihanna, A$AP Rocky e il primo figlio hanno posato insieme per una nota copertina fashion, dando vita a un adorabile ritratto familiare che ha fatto impazzire i fan. Negli ultimi tempi la popstar ha poi immortalato spesso il piccolo sui social, dimostrando che con i suoi outfit fashion e griffati è già una vera e propria icona di stile. L'unico piccolo "inconveniente"? Nessuno conosce ancora il suo nome. Il DailyMail, però, è riuscito a ottenere in esclusiva una copia del certificato di nascita del bimbo. Come si chiama? RZA Athelston Mayers ed è nato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles.

Perché Rihanna ha chiamato il figlio RZA

Il motivo per cui Rihanna ha chiamato suo figlio RZA è molto semplice: è un omaggio che il compagno A$AP Rocky ha voluto fare al produttore e rapper RZA, leader del Wu-Tang Clan, il collettivo hip hop americano formatosi a Staten Island nel 1992. Athelston Mayers, invece, è il cognome del papà, il cui nome completo è Rakim Athelaston Mayers. All'insaputa dei fan la popstar aveva già lanciato qualche indizio sul nome del figlio: di recente aveva infatti indossato degli abiti con stampe ispirate ai membri del Wu-Tang Clan. I genitori pronunceranno il nome "Rizza" come si faceva con il famoso rapper?