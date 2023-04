Rihanna torna a mostrare il figlio sui social: con la giacca griffata è una piccola icona fashion Rihanna è tornata a mostrare il figlio sui social, lo ha fatto con una foto in cui ha rivelato un suo nuovo adorabile look griffato: ecco chi ha firmato l’originale giacca.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal compagno Asap Rocky e non potrebbe essere più felice. Dopo aver rivelato la lieta notizia durante la spettacolare performance al Super Bowl 2023, ora non perde occasione per lasciare il pancione in bella vista proprio come aveva fatto durante la prima gravidanza. Di recente lo ha fatto ancora, anche se il vero protagonista degli scatti che ha postato sui social è il figlio. Il primogenito (del quale ancora non si conosce il nome) ha dimostrato di essere già una vera e propria icona fashion: a meno di un anno ha già sfoggiato un adorabile (e costoso) capo griffato, a prova del fatto che il glamour è una "questione di famiglia".

Il figlio di Rihanna in versione fashion

L'1 maggio il primo figlio di Rihanna compirà un anno ma ancora oggi non se ne conosce il nome. Certo, non sorprende che la popstar voglia riservare al bimbo un minimo di privacy, ma scegliere di mostrarlo sui social non risulta essere troppo coerente con questa decisione. Per presentarlo ai followers la cantante ha realizzato addirittura uno shooting da copertina con la famiglia al completo, mentre di recente lo ha immortalato in una adorabile versione glamour e griffata. Il dettaglio fashion che non può passare inosservato nello scatto postato qualche giorno fa su Instagram direttamente da Parigi? La mamma sembra avergli trasmesso la passione per la moda.

Il figlio di Rihanna con la giacca Fendi

Chi ha firmato la giacca del figlio di Rihanna

Il piccolo di casa è stato fotografato di spalle sullo sfondo di un divano di velluto rosso: ha i capelli ricci in primo piano, porta un paio di pantaloni leggermente over con le pieghe e indossa solo i calzettoni bianchi senza scarpe. A fare la differenza, però, è la giacca: un modello a bomber firmato Fendi in velluto verde. La sua particolarità? Su spalle e schiena ha delle patch decorate con le iconiche F intrecciate. All'altezza dei fianchi, inoltre, la toppa griffata riproduce la scritta "Trouble", ovvero "guaio". L'outfit del bimbo si abbina alla perfezione al completo total denim di Rihanna, apparsa meravigliosa e trendy con minigonna Courrèges, giacca Gucci e stivali borchiati Gianvito Rossi.