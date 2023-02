Rihanna, come ha nascosto a tutti la gravidanza pochi giorni prima del Super Bowl Rihanna ha annunciato la seconda gravidanza durante il concerto del Super Bowl. Nessuno se lo aspettava! In realtà appena pochi giorni prima era stata alla conferenza stampa dell’evento, ma nessuno aveva notato la pancia.

A cura di Giusy Dente

Rihanna in Alaia

Dopo una lunga assenza dal panorama musicale, Rihanna si è esibita come headliner al Super Bowl. Il suo concerto è stato un successo: la popstar ha fatto come sempre le cose in grande, regalando ai fan uno spettacolo costruito in ogni dettaglio. Lo show è servito alla cantante anche per svelare il segreto tenuto nascosto negli ultimi mesi: la seconda gravidanza, di cui fino a questo momento nessuno era a conoscenza.

Rihanna mostra la pancia

Nessuna indiscrezione era trapelata in questi mesi e dunque il momento in cui Rihanna ha mostrato per la prima volta la pancia, durante l'esibizione al Super Bowl, è stato davvero una sorpresa. La cantante ha deciso di svelare il suo segreto durante l'attesissimo concerto: è in attesa del suo secondo figlio. Si è esibita con un look total red: la tuta da aviatore, con la zip abbassata sul davanti, rivelava appunto le forme della gravidanza. La cantante è diventata mamma per la prima volta a maggio scorso.

Rihanna in Loewe al Super Bowl

Del primogenito, nato dalla relazione con ASAP Rocky, non è mai stato rivelato il nome. La cantante lo ha anche mostrato pochissimo sui social e la prima volta in cui ha condiviso un suo video (su TikTok) è stato a distanza di sette mesi dalla nascita. Farà lo stesso anche col secondo bebè in arrivo? I fan già non vedono l'ora di saperne di più e non hanno potuto non chiedersi come abbiano fatto a non notare la pancia nella precedente uscita pubblica della popstar.

Rihanna in Alaia

La prima apparizione di Rihanna con la pancia, prima del concerto

Prima del Super Bowl, Rihanna ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, appena tre giorni prima. L'incontro si è svolto a Phoenix, in Arizona, presentato dalla giornalista musicale Nadeska Alexis. Per l'occasione la 34enne ha studiato un look che potesse nascondere alla perfezione la pancia. E in effetti ci è riuscita, visto che a nessuno è venuto il dubbio che potesse essere in dolce attesa.

Rihanna in Alaia

La cantante ha puntato su una giacca di montone di Alaia abbinata a gonna con stampa rettile della stessa Maison, con due maxi spacchi laterali. Il capo fa parte della collezione Prêt-à-Porter Primavera 2023 del brand. Ha completato il look con reggiseno in vista Savage X Fenty, sandali personalizzati stringati con stampa di pitone di Gianvito Rossi e diversi gioielli tra cui orecchini di Maria Tash e anello Messika. Ma più di tutti spicca al dito un anello personalizzato in oro giallo e diamanti con la scritta "MOM".