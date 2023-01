Rihanna si prepara al Super Bowl 2023: torna sui social con la felpa personalizzata Rihanna sarà la protagonista dell’Halftime Show del Super Bowl 2023. Nell’attesa che il grande giorno arrivi ha pensato bene di tornare sui social in versione acqua e sapone con un capo iper-personalizzato.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è tornata: dopo essere diventata mamma per la prima volta lo scorso maggio, da qualche mese a questa parte ha ripreso a lavorare a pieno ritmo lanciando nuove hit e progetti esclusivi. È ormai risaputo che sarà lei la protagonista dell'Halftime Show del prossimo Super Bowl ma la cosa che in pochi si aspettavano è che avrebbe "capitalizzato" l'esperienza. Sarà sul palco il 12 febbraio e per lei si tratta di un gran ritorno dopo anni di pausa ma, nell'attesa che arrivi il gran giorno, si sta dedicando alla passione per la moda. Sta infatti realizzando delle collezioni di abiti a tema col suo brand Savage X Fenty come ha dimostrato su Instagram, dove si è mostrata con un capo iper-personalizzato.

Rihanna sui social con la felpa personalizzata

Il prossimo 12 febbraio Rihanna sarà la grande protagonista dell'Halftime Show del Super Bowl e a quanto pare si sta già preparando per rendere l'esperienza speciale. Nelle ultime ore è tornata a mostrarsi sui social ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si è lasciata immortalare alle prese con le prove dei balletti e della performance. Ha realizzato un video selfie in cui appare in versione acqua e sapone con indosso una maxi felpa nera del suo brand Fenty. Il dettaglio che non può passare inosservato? Il capo è stato personalizzato con una stampa sul petto che riproduce la sua mano tatuata con il pallone da football tra le dita (ovvero la stessa foto con cui aveva annunciato la partecipazione all'evento).

Rihanna, la foto per annunciare la partecipazione al Super Bowl

Game Day, la collezione ispirata al Super Bowl

Negli ultimi giorni, inoltre, Rihanna ha annunciato anche il lancio di una limited edition della sua Savage X Fenty Collection: si chiama Game Day ed è stata realizzata per celebrare l'imminente partecipazione al Super Bowl. A sponsorizzarla è stata lei stessa diventando protagonista dell'esclusiva campagna pubblicitaria. La popstar ha posato con indosso una tuta glamour ispirata al mondo del football americano: ha i pantaloni acetati oversize e logati, la t-shirt crop bicolor con le strisce sulle maniche proprio come quelle dei giocatori ed è coordinata a un cappellino di lana. Capelli lunghissimi e ondulati, trucco curato nei minimi dettagli e ombelico in vista: Rihanna è tornata ed è più stilosa che mai.