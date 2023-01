Rihanna è pronta per il Super Bowl 2023: catsuit con le ghette e pelliccia fluo per il promo Il prossimo 12 febbraio Rihanna sarà la protagonista dell’Halftime Show del Super Bowl. Nelle ultime ore è stato lanciato il primo promo dell’evento e la popstar ha dimostrato di essere prontissima per dominare il palco col suo stile glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è rimasta a lungo lontana dal mondo della musica, negli ultimi anni ha preferito dedicarsi alla moda, raggiungendo un incredibile successo col suo brand di lingerie Savage x Fenty. Come se non bastasse, è diventata mamma da pochi mesi, ha messo al mondo il suo primo figlio col compagno Asap Rocky e non potrebbe essere più felice. A renderla ancora più soddisfatta, inoltre, è stato l'ennesimo traguardo raggiunto a livello professionale: diverse settimane fa ha annunciato che sarebbe stata la protagonista dell'Halftime Show del Super Bowl 2023. Ora, dopo aver posato con una maxi felpa personalizzata e a tema, ha rilasciato anche il promo dell'evento che si terrà il prossimo 12 febbraio.

Il ritorno di Rihanna

Il 2023 sembra essere l'anno di Rihanna. L'avevamo lasciata in versione super glamour sul red carpet dei Golden Globe, dove ha sfilato in total black col compagno Asap Rocky, e oggi la ritroviamo nell'esclusivo promo del Super Bowl. Si tratta di un breve video che anticipa il suo ritorno alla musica dopo che per anni aveva preferito rimanere lontana dai palcoscenici e non sorprende che in sottofondo siano state inserite delle voci che dicono "Sono passati 2.190 giorni", "Rihanna, dove sei stata?", "Ti stavamo aspettando". Inizialmente si intravede la silhouette della popstar in penombra, poi viene illuminata dai flash, rivelando un look all'insegna dell'esuberanza, del glamour e dell'originalità.

Rihanna in Area

Chi ha firmato la pelliccia fluo di Rihanna

Cosa dobbiamo aspettarci da Rihanna al Super Bowl 2023? Una performance all'insegna del fashion e a dimostrarlo è il look che ha sfoggiato nel primo promo. Si è trasformata in una vera e propria pantera con una catsuit total black, per la precisione un modello aderente e fasciante, con la scollatura generosa e i pantaloni con le ghette. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi a spillo e un accessorio che ha rivelato il suo innato animo esuberante: una maxi pelliccia oversize in giallo neon firmata Area. Collane a catena XXL, orecchini a cerchio enormi e capelli legati in trecce capaci di sfidare la gravità: la popstar è prontissima per tornare a dominare la scena musicale del momento.