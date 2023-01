Rihanna e A$AP Rocky insieme ai Golden Globe 2023: vestono coordinati in nero coi diamanti Rihanna e A$AP Rocky sono stati tra i grandi protagonisti dei Golden Globe 2023. Per l’occasione si sono vestiti in coordinato, apparendo glamour e sofisticati in nero e con degli scintillanti gioielli di diamanti.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Golden Globe 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa notte a Beverly Hills si è tenuta l'80esima edizione dei Golden Globes Awards, l'evento che anticipa gli Oscar e che ogni anno premia coloro che si sono distinti per talento nel mondo del cinema e della tv. A trionfare sono state star del calibro di Steven Spielberg, Cate Blanchett e Austin Butler, ma ad aver attirato tutti i riflettori non potevano che essere le numerosissime star che hanno calcato il red carpet, da Jenna Ortega con un nuovo stile da "dea greca" a Kaley Cuoco, meravigliosa col pancione. Tra le ospiti più attese c'era anche Rihanna: sebbene non abbia sfilato sul tappeto rosso, è riuscita lo stesso a spopolare col suo look personalizzato, vestendosi in coordinato col compagno A$AP Rocky.

Rihanna e A$AP Rocky agli eventi mondani dopo la nascita del figlio

Rihanna e A$AP Rocky sono tornati alla vita mondana dopo la nascita del primo figlio. L'ultima volta che avevano partecipato fianco a fianco a un evento glamour era stato alla Milano Fashion Week di qualche mese fa, quando Rihanna aveva seguito la sfilata di Gucci con un look che rivelava il pancione. Questa notte sono stati tra i grandi protagonisti dei Golden Globe 2023, dove sono apparsi sofisticati ed eleganti in total black. Lui ha detto no agli abiti da rapper e ha indossato il classico tuxedo nero con camicia bianca e cravatta coordinata, lei ha preferito un outfit custom made: insieme hanno dato prova del fatto che il nero può rivelarsi tutt'altro che banale.

Rihanna e A$AP Rocky ai Golden Globe 2023

L'abito personalizzato di Rihanna

Rihanna, in particolare, ha sfoggiato un abito Schiaparelli Haute Couture, un modello personalizzato appositamente per lei dal direttore creativo Daniel Roseberry. Si tratta di un vestito bustier in velluto nero con drappeggio in jersey di seta: ha la scollatura strapless, una stola voluminosa coordinata e un ampio strascico che ha aggiunto un ulteriore tocco appariscente. Per completare il tutto ha scelto una serie di gioielli di diamanti firmati Cartier, un paio di sandali col tacco a spillo di Giuseppe Zanotti e la clutch Viv' Pocket Strass Cube Bag di Roger Vivier. A fare la differenza sono stati i capelli, legati in una intricata acconciatura con delle futuristiche ciocche attorcigliate. Rihanna e A$AP Rocky non erano forse i più glamour della serata?