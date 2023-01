Jenna Ortega ai Golden Globe 2023: addio allo stile dark di Mercoledì, ora veste come una dea greca Jenna Ortega è stata la grande protagonista dei Golden Globe 2023. Non ha vinto nessun premio ma è riuscita lo stesso ad attirare le attenzioni dei media: ha detto addio allo stile dark di Mercoledì Addams e si è trasformata in una vera e propria dea greca.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte Beverly Hills è stata illuminata dall'80esima edizione dei Golden Globes, l'attesissimo evento che anticipa gli Oscar e che premia i talenti dell'anno del mondo del cinema e della tv. Le star che hanno sfilato sul red carpet sono state moltissime, da Selena Gomez in nero a Margot Robbie in versione Barbie in total pink, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la diva del momento: Jenna Ortega. Sebbene non si sia aggiudicata nessun premio, è riuscita lo stesso a far parlare di lei. Ha detto addio ai look dark e gotici alla Mercoledì Addams e ha lasciato spazio a un nuovo stile da etera dea greca: ecco chi ha firmato il suo meraviglioso outfit.

Jenna Ortega cambia stile ai Golden Globe 2023

È inutile negarlo: dopo il successo planetario della serie Netflix firmata da Tim Burton, Mercoledì, Jenna Ortega è diventata l'attrice più desiderata al mondo. Non poteva mancare, dunque, ai Golden Globes 2023, dove è stata tra le star in gara con ben 2 nomination. Qualche giorno fa aveva partecipato a un party pre-cerimonia con un outfit in pieno stile college che ricordava i look della Nevermore Academy, ma questa notte ha cambiato radicalmente mood. Per il debutto a un evento mondano tanto ambito ha lasciato nell'armadio le gonne a pieghe, le giacche a righe e le cravatte. Si è affidata alla Maison Gucci, che per l'occasione l'ha trasformata in una vera e propria dea greca con un lungo abito color cipria.

Jenna Ortega in Gucci

Il look da dea di Jenna Ortega

Per la sua prima volta sul red carpet dei Golden Globes Jenna Ortega ha dato prova di non avere nulla da invidiare alle dive internazionali. Col suo abito firmato Gucci sembrava essere uscita da una fiaba, anche se non sono mancati i dettagli rock e audaci. Si tratta di un modello lungo e sinuoso completamente plissettato: ha la gonna asimmetrica con più veli che si sovrappongono, delle maniche ampie e a pipistrello che si trasformano in strascico e un bustier incrociato con dei tagli cut-out sui fianchi decorati con cerchi metallici. Per completare il tutto ha scelto dei gioielli di diamanti scintillanti di Tiffany&Co. e un paio di sandali silver con tacco e plateau di Jimmy Choo. Niente trecce alla Mercoledì, ha tenuto i capelli sciolti, mettendo in risalto il nuovo taglio scalato con la frangia a tendina. In quante possono dire di essere riuscite a catalizzare tutti i riflettori su di sé pur senza vincere alcun premio?

Leggi anche Kaley Cuoco col pancione ai Golden Globe 2023: è eterea in lilla per il primo red carpet in gravidanza