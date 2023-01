Jenna Ortega come Mercoledì Addams: al pre-party dei Golden Globes copia il look della Nevermore Academy Jenna Ortega si sta preparando ai Golden Globes e lo ha dimostrato al pre-party che ha anticipato la cerimonia di premiazione del prossimo martedì. Per l’occasione si è ispirata alla Nevermore Academy, puntando tutto su un look in pieno stile Mercoledì Addams.

A cura di Valeria Paglionico

Il 10 gennaio si terranno i Golden Globes 2023, l'atteso evento statunitense che ogni anno premia i migliori film e protagonisti televisivi della stagione. Tra le star nominate non poteva che esserci Jenna Ortega, che con la sua interpretazione di Mercoledì Addams nella serie di Netflix firmata da Tim Burton ha letteralmente spopolato, entrando a far parte degli attori in lizza per gli awards Miglior attrice in una serie commedia o musicale e Miglior performance horror. Non è voluta mancare, dunque, al pre-party che ha anticipato la cerimonia: si chiama Netflix Golden Globe and Critics Choice Nominee Toast e si è tenuto ieri sera a West Hollywood. Quale migliore occasione di questa per replicare l'iconico look della Nevermore Academy?

Jenna Ortega con il look collegiale

Tra pochi giorni Jenna Ortega scoprirà se ha vinto il primo Golde Globe della sua carriera ma nell'attesa si è voluta godere il successo partecipando al pre-party organizzato da Netflix. Oltre a far sognare i fan posando al fianco di Emma Myers, alias Enid Sinclair (la compagna di stanza di Mercoledì), ha anche sfoggiato un look ispirato alle ormai iconiche divise della Nevermore Academy. L'attrice ha seguito il trend college ma lo ha declinato in una versione super glamour. Ha abbinato una camicia bianca crop a una minigonna a pieghe bicolor in grigio chiaro e grigio scuro, completando il tutto con una cravatta total black e con un paio di mocassini indossati con i calzettoni di lana a vista.

Jenna Ortega al pre–party dei Golden Globes

Addio alle trecce di Mercoledì

L'attrice ha poi aggiunto al look da scolaretta un paio di maxi cuffie wireless in stile anni '90, portandole intorno al collo al posto della classica collana. Niente trecce alla Mercoledì Addams, Jenna Ortega è apparsa adorabile con la sua nuova acconciatura col caschetto corto e scalato con la frangia a tendina. Micro orecchini a cerchio, trucco appena accennato e smalto nero come il suo alter ego: la diva 20enne sembra essere uscita dalla Nevermore Academy. Durante la cerimonia dei Golden Globes proporrà un outfit iconico quanto quello in tulle nero sfoggiato da Mercoledì nella scena del ballo? L'unica cosa certa è che è diventata il simbolo della moda contemporanea.