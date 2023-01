Jenna Ortega alle sfilate di Parigi “copia” Morticia Addams: l’abito gotico lascia la schiena nuda L’attrice Jenna Ortega, famosa per il ruolo di Mercoledì Addams, è stata la star della sfilata di Saint Laurent a Parigi: ha rubato la scena con un look sensuale e misterioso.

A cura di Beatrice Manca

Tutta vestita di nero, proprio come farebbe Mercoledì Addams, ma con un tocco sensuale da vera diva: l'attrice Jenna Ortega, star della serie Netflix Mercoledì, è arrivata a Parigi per seguire le sfilate maschili della nuova Settimana della Moda. Il suo look, con cappuccio e schiena nuda, segna una nuova evoluzione nello stile dell'attrice: più che la caustica Mercoledì l'abito sembra perfetto per la madre Morticia, icona di stile goth.

L'abito con il cappuccio di Jenna Ortega

Jenna Ortega sta vivendo un momento d'oro: dopo il successo della serie Netflix Mercoledì è tra le attrici più desiderate del momento. Siamo abituati a vederla con treccine e colletto bianco, ma fuori dal set indossa abiti da vera diva: ai Golden Globe ha sfoggiato un abito plissettato color cipria, ma alle sfilate di Parigi è tornata allo stile gotico del suo personaggio, ma con un tocco più adulto. Più che Mercoledì, Jenna Ortega era in perfetto stile Morticia, sensuale e tenebrosa.

L'attrice ha indossato un abito nero Saint Laurent lungo e aderente, con un intreccio sulla scollatura e un cappuccio sul capo che lasciava scoperta la frangetta sulla fronte. Il vero tocco da diva, però, era sul retro: una maxiscollatura che lasciava la schiena nuda. Unico tocco di luce: i grandi bracciali dorati al polso.

La sfilata di Saint Laurent a Parigi

Concluse le sfilate di Milano, il testimone delle Fashion Week passa a Parigi: Saint Laurent ha chiuso il primo giorno di sfilate maschili della collezione Autunno/Inverno 2023-24 con uno show alla Bourse de Commerce Pinault Collection. Il designer Anthony Vaccarello manda in scena una collezione con pochi colori – nero, blu notte, bianco e argento – ma con giochi di texture e trasparenze, dai fiocchi alle trasparenze.

L'uomo Saint Laurent pesca a piene mani dal guardaroba femminile, superando ogni distinzione di genere. Lo show è stato accompagnato da una performance di Charlotte Gainsbourg in smoking al pianoforte: la quintessenza dello stile sofisticato della Maison.